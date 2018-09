+++ Vorfall im Pasinger Stadtpark – Zeugenaufruf +++

Bereits am Montag, 03.09.2018 gegen 20.30 Uhr wurde die Polizei wegen eines angeblichen Sturzgeschehens im Bereich des Pasinger Stadtparks verständigt. Dabei wurde eine 19-jährige Münchnerin angetroffen, die eine blutende Kopfverletzung aufwies. Die festgestellten Verletzungen vor Ort deuteten dabei sowohl auf ein mögliches Sturzgeschehen hin, als auch auf ein eventuelles Körperverletzungsdelikt. Die 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht und verblieb dort zur Beobachtung. Im Rahmen einer kriminalpolizeilichen Vernehmung gab sie an, von Unbekannten als „Scheiß Antifaschist“ beleidigt worden zu sein. Danach konnte sie sich an nichts mehr erinnern.

Aufgrund der Beleidigung und des dazu unklaren möglichen Tathergangs wurden die Ermittlungen vom Staatsschutz der Münchner Kriminalpolizei übernommen. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung führte zu dem Ergebnis, dass sowohl ein Sturzgeschehen als auch ein körperlicher Angriff für die Verletzungen ursächlich sein können. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die bisher ermittelten Zeugen zum unmittelbaren Geschehen leider keine Angaben machen.

Aus diesem Grund wird nun ein Zeugenaufruf in Plakatform im Umfeld des Pasinger Stadtparks ausgehängt.

Zeugenaufruf:

Wer hat zur betreffenden Zeit Beobachtungen im Bereich des Pasinger Stadtparks machen können, die Hinweise auf das Geschehen geben können. Personen, die hier sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich mit der Münchner Kriminalpolizei, K 44, 80333 München, Ettstraße 2, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.