Vorhang auf für die Mirage Show am 02.03.2019 in der Taverna To Nisi

Seit dabei an einem unvergesslichen Abend am 02.03.2019 in Maisach bei München in der Taverna To Nisi. Die Mirage Show ist ein Mix aus Travestie, Cabaret. Comedy. Gesang. Revue. Sie sind mit dieser Show deutschlandweit unterwegs. Mit dabei sind sehr bekannte Künstler aus der Branche und aus den bekanntesten Revue Häusern wie dem Hamburger Pulverfass, oder dem Paradies Revue Theater aus Nürnberg,

Gloria Gray

„Die kraftvolle Glamour Diva sinniert, erzählt und singt über 30 Jahre Bühnenleben und Dinge, die sie zu dem gemacht haben, die sie ist.

Werbung / Anzeige

Fanny Davis besticht durch ihr freches Outfit und wird mit ihrem erotischen Charme und ihren langen Beinen von der gesamten Damenwelt beneidet. Im Programm singt Sie alle Ihre Nummern live. Dabei befindet sich auch der eine oder andere französische Chanson. Von Edith Piaf bis Charlez Aznavour. Solo oder im Duett mit Marco, Fanny Davis zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus.

Marco, singt solo oder gemeinsam Fanny Davis in zahlreichen …Duetten. Immer mit Jackett oder Frack und glitzernd singt der „Mann im Bunde“ live Hits wie „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“ oder „Just a Gigolo“

Sammy Holiday aus Nürnberg wird Sie ebenfalls in die Glitzerwelt der Travestie entführen.

Light & Sound powered by DJ Paddy.

Wann: 02.03.2019

Wo: Taverna To Nisi – Maisach bei München

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr.