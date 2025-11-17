Vormerken: Tollwood startet am 25. November

Die Theresienwiese macht sich bereit fürs Winterfestival mit zeitgenössischem Zirkus, Performances, Feuerkunst, Live-Musik, Workshops, Ideen für Engagement von 25. November bis 23. Dezember

Die Zelte für das Tollwood Winterfestival stehen schon: Bazar, Mercato, Food-Plaza warten auf Markt- und Gastrostände. Auf dem Außengelände werden die ersten Kunstwerke errichtet. Am 25. November um 14 Uhr ist es dann so weit: Tollwood öffnet die Tore für den stimmungsvollen Markt der Ideen, für zeitgenössischen Zirkus, Performances, Feuershows, Live-Musik und mehr. In diesem Winter unter dem Motto: „Jetzt erst recht!“ Tollwood will die Menschen inspirieren, sich für Frieden, Demokratie und Umweltschutz einzusetzen.

Auf dem Festivalgelände empfängt eine große Taube aus 35 Quadratmetern Spiegel, gestaltet von Torsten Mühlbach und Gregor Passens. Das Kunstwerk ist fertig – sogar den Lorbeerzweig trägt der Vogel, der seit der Weltausstellung 1949 von Picasso zum Friedenssymbol wurde, im Schnabel. Bis zum Wochenende lässt sich die Taube auf ihrem Platz am Eingang des Tollwood Winterfestivals nieder.

Weiter hinten auf dem Tollwood-Gelände findet sich noch eine größere Freifläche – für das Zelt für „Terces“. Hier zieht ab 25. November der mehrfach ausgezeichnete französische Künstler Johann Le Guillerm das Publikum in seinen Bann. Wie von Zauberhand versetzt er Maschinen in Bewegung und erweckt Objekte zum Leben. Für die Premiere und die Veranstaltungen an den Wochenenden werden die Tickets schon knapp; Karten gibt es unter www.tollwood.de, über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim oder über die Tollwood-Tickethotline: 089 38 38 50 0 für 39 Euro (ermäßigt: 29 Euro) und Social Tickets ohne Nachweis für 19 Euro. Der Eintritt zum Festivalgelände ist frei! Die Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag als MVV-Ticket.

Tollwood erleben

Neben der außergewöhnlichen Zirkusshow sind es die kleinen Erlebnisse, die das Tollwood Winterfestival zu einem vorweihnachtlichen Ereignis machen. Liebevoll dekorierte Marktstände, kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt an 57 Gastroständen, fantasievolle Fabelwesen, die über die Theresienwiese wandeln, Feuerkunst mit pulsierenden Trommelklängen, humorvolle und überraschende Performances, Live-Musik und Rudelsingen im Hexenkessel ebenso wie sportliches Vergnügen im Freundeskreis auf der Eisstockbahn. Und selbst aktiv werden kann man auf dem Tollwood Winterfestival auch: Das Engagement Labor bietet Workshops und Tipps, wie man sich für eine bessere Welt einsetzen kann, und auf die Skulptur von Veronika Angloher, ein großes Peace-Zeichen, können alle ihre persönliche Friedensbotschaft schreiben.

Am besten gleich die Auszeit vom Vorweihnachtstrubel einplanen – mit einem Bummel über das Tollwood Winterfestival und einem Abend mit Johann Le Guillerm, der in „Terces“ die Magie der Objekte erlebbar macht.

Tollwood Winterfestival – Eintritt frei!

Zeitraum: 25. November bis 23. Dezember

Ort: Theresienwiese

Veranstaltung: „Terces“ – Die Magie der Objekte, Johann Le Guillerm

Ort: Tollwood Winterfestival Theaterzelt (bestuhlt, freie Platzwahl)

Datum: 25.November – 21. Dezember 2025

Einlass: 30 Minuten vor Beginn

Beginn: Di, Do, Fr, Sa – 19:30 Uhr; So – 18 Uhr

Dauer: ca. 90 Min.

Altersempfehlung: ab 7 Jahren

Eintritt: ab 39 Euro, (ermäßigt 29 Euro) / Socialticket 19 EUR

Climate-Fair-Beitrag: 3 Euro – freiwilliger Beitrag zu Climate-Fair-Projekt von Klimaschutz+ Stiftung e.V. und dem Klima-Bündnis e.V.

Die Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag als MVV-Ticket.