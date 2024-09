Vorsicht bei Unbekannten an Haustür und Telefon: SWM warnen vor Betrügern

Die Polizei warnt immer wieder vor Betrügerinnen und Betrügern, die sich am Telefon oder an der Wohnungstür u.a. auch als Beschäftigte der Stadtwerke München ausgeben oder behaupten, im Auftrag der SWM unterwegs zu sein.

Aktuell berichten SWM Kund*innen vermehrt über Menschen an der Wohnungstür, die sich als SWM Mitarbeiter*innen ausgeben. Unter falschen Vorgaben seien sie dazu gedrängt worden, ihre Jahresrechnung vorzuzeigen oder Ihre Zählernummer zu nennen. Mit diesen Daten kann dann ohne das Wissen der Kund*innen ein Energievertrag bei einem anderen Versorger abgeschlossen werden. Vor allem Menschen, die nicht so gut deutsch sprechen, oder ältere Mitmenschen gehen den Drückern in die Falle.

Die SWM machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass es sich hier weder um SWM Mitarbeiter*innen handelt noch um Personen, die in ihrem Auftrag unterwegs sind.

Wer sich nicht sicher ist: SWM Beschäftigte können immer einen Dienstausweis vorlegen. Gerne können Kund*innen beim SWM Kundenservice (0800 796 796 0; kostenfrei) nachfragen, ob eine bestimmte Person tatsächlich für die SWM tätig ist. Selbstverständlich nehmen die SWM unter dieser Nummer auch Hinweise über ungewollte Besuche oder Anrufe entgegen.

Mehr Information auch auf www.swm.de/warnung