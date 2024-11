Vorstellung der Kampagne Diversität und Inklusion der Freiwilligen Feuerwehr München

“Ich bin dabei, weil Feuer keine Vorurteile kennt!”, sagt die Feuerwehrfrau Mathea Zerbin voller Begeisterung. Seit 2018 gehört sie zur Freiwilligen Feuerwehr München. Begonnen hat es in der Jugendfeuerwehr West. Jetzt rückt sie für die Abteilung Obermenzing aus. Sie ist Feuer und Flamme für all die Herausforderungen und Aufgaben dort! Damit noch mehr Menschen mit unterschiedlichen Lebenshintergründen den Weg zur Feuerwehr finden, hat sie bei der Kampagne mitgemacht und freut sich, eine Botschafterin für eine bunte Truppe in der Freiwilligen Feuerwehr zu sein!

Offene Türen für Vielfalt: Die Freiwillige Feuerwehr München zeigt sich bunt!

Die Freiwillige Feuerwehr (FF) München setzt ein klares Zeichen – die Türen und Tore sind weit geöffnet! Genau wie die Gesellschaft, die eine moderne Großstadtfeuerwehr repräsentiert, ist auch die FF München bunt und vielfältig.

Kreisverwaltungsreferentin Dr. Sammüller-Gradl erklärte in ihrer Eingangsrede, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Vorbild sein sollte: “Diversität in der Truppe hat unendlich viele Vorteile. Entscheidungen werden umfassender getroffen, verschiedene Sichtweisen berücksichtigt, Herangehensweisen aus viele Perspektiven gefördert und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen – nicht nur in der Branddirektion, sondern in der gesamten Stadtverwaltung. Denn wir existieren für eine Gesellschaft, die divers ist.”

Bezugnehmend auf die Historie der Freiwilligen Feuerwehr München zeigte sich Oberbranddirektor Wolfgang Schäuble, Leiter der Branddirektion, stolz: “Ich freue mich, dass wir heute wieder eine Kampagne haben, die in die Mitte einer großstädtischen Gesellschaft führt. Deshalb finde ich es unglaublich wichtig und schön, die Feuerwehr ganzheitlich zu denken. Das Großartige an dieser Kampagne ist, dass alle Menschen Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft bekommen und damit zur Gesellschaft, zu München.”

Claudius Blank, Kommandant der FF München, betont: “Wir machen die Kampagne nicht, weil wir Nachwuchs brauchen. Wir sind eine moderne Feuerwehr, die Inklusion in ihrer gesamten Vielfalt von innen heraus leben will. Wir machen das, weil das unsere offene und ehrliche Haltung ist.”

Mit der groß angelegten Werbe- und Imagekampagne “Diversität und Inklusion bei der Freiwilligen Feuerwehr München” soll dieses Engagement nach außen sichtbar werden. Im Jahr 2025 plant die Feuerwehr zahlreiche interne und externe Veranstaltungen, Workshops und Aktionen. Demnach möchte die Freiwillige Feuerwehr alle Münchnerinnen und Münchner einladen, Teil dieser Gemeinschaft zu werden.

Die Fakten der Kampagne zusammengefasst:

1. Inklusion

a. Inklusion in der Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung

b. Feuerwehrübungen und Begegnungen mit Menschen mit geistigen und körperlichen Einschränkungen

c. Inklusive Brandschutzerziehung

d. Ausbau einer barrierefreien Internetseite

2. Interkulturelle Arbeit

a. Interkulturellen Dialog in Workshops anregen

b. Feuerwehrtechnisches Glossar in verschiedenen Sprachen

c. Gemeinsame Veranstaltungen mit migrantischen Interessensvertretungen

3. Vielfalt hilft

a. Gründung von internen Netzwerken (Frauen in der Feuerwehr, Queeres Netzwerk, Menschen mit Migrationshintergrund)

4. Wir werden alle älter

a. Gründung eines Alumni-Netzwerks

b. Mentoring-Programm anbieten

c. Brandschutzerziehung von der “Generation Silber für die Generation Silber”

5. Gelebte Demokratie

a. Vorurteile aktiv mit Workshops, Vorträgen, Seminaren abbauen

b. Gemeinsame Werte gegen Extremismus, Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie, Sexismus, Homophobie, Misogynie, Ableismus definieren

Weitere Informationen sind zu finden unter: https://www.ffw-muenchen.de/diversitaet-inklusion/ich-bin-dabei-weil-feuer-keine-vorurteile-kennt/