Vorübergehende Grenzkontrollen zum Schutz des Gipfels der Staats- und Regierungschefs der G7

Reisende müssen von kommenden Montag, 13. Juni, bis zum 3. Juli mit Kontrollen an den Binnengrenzen rechnen

Aufgrund der erhöhten Sicherheitsanforderungen anlässlich des G7-Gipfels der Staats- und Regierungschefs in Elmau (Bayern) vom 26. bis 28. Juni 2022 hat das Bundesinnenministerium vorübergehende Grenzkontrollen an den deutschen Schengen-Binnengrenzen im Zeitraum vom 13. Juni bis zum 3. Juli 2022 angeordnet.

Die Grenzkontrollen werden lageabhängig, d.h. örtlich und zeitlich flexibel, an den deutschen land-, luft- und seeseitigen Schengen-Binnengrenzen vorgenommen. Durch die Kontrollen soll die Anreise potentieller Gewalttäter in das Bundesgebiet verhindert werden. Reisende müssen daher in dem genannten Zeitraum mit Kontrollen rechnen.

Beeinträchtigungen für den grenzüberschreitenden Verkehr sind möglich, werden sich aber auf das für die Sicherheit erforderliche Maß beschränken. Reisende sind wie immer dazu verpflichtet, beim Überschreiten der Grenze ihren Reisepass oder Personalausweis mitzuführen.

Der Schengener Grenzkodex sieht die Möglichkeit von vorübergehenden Personenkontrollen an den Schengen-Binnengrenzen nach Information auf europäischer Ebene ausdrücklich vor.