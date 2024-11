Vorweihnachtliche Stimmung beim Nachmittag für Menschen Ü60

Tollwood lädt ältere Menschen am 10. Dezember zum gemütlichen Beisammensein mit Live-Musik ein

Gemeinsam in der Vorweihnachtszeit genießen: Tollwood und die Seniorenbeirätin Ingeborg Staudenmeyer laden am Dienstag, 10. Dezember, ältere Menschen zu einem Nachmittag in Adventsatmosphäre auf dem Tollwood Winterfestival ein. Von 14:30 bis 17 Uhr können Senior*innen im Hexenkessel Kaffee, Glühwein und Weihnachtsgebäck genießen und tanzen. Thommy T. begleitet den Nachmittag mit Musik der 50er und 80er Jahre und nimmt das Publikum auf eine melodische Zeitreise mit.

Der Eintritt zum Senior*innennachmittag erfolgt gegen kostenlose Tickets – diese gibt es nur am Donnerstag, 14. November, zwischen 10 und 12 Uhr in der Stadtinformation im neuen Rathaus am Marienplatz. Nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen unter www.tollwood.de/seniorinnennachmittag.

Veranstaltung: Senior*innennachmittag

Ort: Hexenkessel auf dem Tollwood Winterfestival (Theresienwiese)

Datum: Di 10.12.2024 14.30 – 17 Uhr

Eintritt: Eintritt frei nur gegen kostenlose Tickets

Ticketabholung: Do 14.11.2024 | 10 – 12 Uhr Stadtinformation im neuen Rathaus am Marienplatz

Nur solange der Vorrat reicht!

Der Eintritt zum Tollwood Winterfestival ist frei.