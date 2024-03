Vox Sambou – Afrobeat, Caribbean Poetry Hip Hop aus Haiti am 27.03. 2024 im Ampere München

Pre- & Afterparty mit DJ Carlos mit Caribbean Afrobeat

Der charismatische MC, Poet und Bandleader Vox Sambou aus Haiti verkörpert den Geist von Fela Kuti und Bob Marley. Mit seiner energiegeladenen Musik, die Afrobeat, Funk, Reggae, Hip-Hop und Rhythmen aus der gesamten afrikanischen Diaspora kombiniert, begeisterte er bisher Nord- und Südamerika. Bei seinem Deutschland-Debüt begleitet in die exzellente afro-futuristische Sängerin Malika Tirolien (bekannt aus dem Umfeld von Snarky Puppy) sowie seine 5-köpfigen Band.

Vox Sambou ist ein mehrsprachiger Künstler, fließend in Haitianisch, Französisch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch. Als Mitbegründer des in Montréal ansässigen Hip-Hop-Kollektivs Nomadic Massive setzt er einen Fokus auf soziale Themen gegen Ungerechtigkeiten und soziale Ungleichgewichte und verbreitet gleichzeit mit seiner Musik Hoffnung, Freude und Optimismus.

Sein kürzlich veröffentlichtes viertes Soloalbum, „We Must Unite“ (2023), ist eine Hommage an die Frauen und Männer Haitis, die ihre Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Gesellschaften wie Haiti, Brasilien, Chile, Nordamerika und Afrika beleuchtet. Es ist eine Fusion aus traditionellen haitianischen Rhythmen und Rhythmen des Candomblé aus Brasilien, verwurzelt in Vox eigenem Sound, der auf Hip-Hop, Reggae und Afrobeat basiert.

Line Up

Vox Sambou – Lead Vocals

Malika Tirolien – Backing Vocals

Rémi Cormier – Trompete

Frank O’Sullivan – Gitarre

David Ryshpan – Keyboard

Ronald Nazaire – Kongas

Jean-Daniel Thibeault-Desbiens – Schlagzeug