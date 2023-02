Wärmefonds: Erste Million wurde bewilligt

Mehr als 1.000 Haushalte profitieren schon von der Hilfe

Eine Million Euro – so viel wurde bereits im ersten Monat des Bestehens des Wärmefonds bewilligt. Die Unterstützung für einkommensschwache Haushalte in der Energiekrise kommt an.

Sozialreferentin Dorothee Schiwy freut sich, dass das Angebot so stark angenommen wird: „Die Anlaufstellen für die Beantragung von Leistungen aus dem Wärmefonds arbeiten seit 16. Januar 2023. Seitdem wurden über 1.000 Anträge bewilligt. Die ausgezahlte Unterstützung kommt bisher rund 2.500 Münchner*innen zugute: Von der ersten Million profitieren insbesondere Familien mit Kindern und Jugendlichen sowie Senior*innen“

Die SWM haben den Wärmefonds mit 20 Millionen Euro ausgestattet. Damit werden Menschen unterstützt, die am stärksten von den steigenden Energiepreisen betroffen sind. Die Entscheidung über die Vergabe sowie die Auszahlungen übernehmen das Sozialreferat und die Münchner Wohlfahrtsverbände.

Julia Sterzer, Sprecherin Träger der Freien Wohlfahrt: „Durch die Verankerung unserer Einrichtungen in den verschiedenen Stadtteilen konnten wir viele Betroffene direkt ansprechen. Vom ersten Tag an ist der Wärmefonds gut nachgefragt. Die Abwicklung durch die Beteiligten von Sozialreferat, Wohlfahrtsverbänden und SWM funktioniert ausgesprochen gut. Besonders freue ich mich, dass wir so viele Familien mit knapp 1.000 Kindern und Jugendlichen unter 20 Jahren helfen können.“

Auf der Webseite www.waermefonds.de haben sich schon mehr als 15.500 Besucher*innen über das Angebot informiert. Sie wird kontinuierlich verbessert. Und auch die Energie-Hotline der Diakonie München und Oberbayern wird rege für Nachfragen genutzt.

Der Antrag steht mit ausführlichen Ausfüllhinweisen auf der Webseite zum Download bereit. An den Anlaufstellen liegt er ausgedruckt zur Verfügung. Er kann in den Sozialbürgerhäusern und den Einrichtungen der Träger der Wohlfahrtspflege gestellt werden. Informationen zu den Anlaufstellen finden sich auf der Webseite www.waermefonds.de/anlaufstellen oder können an der Energie-Hotline der Diakonie München und Oberbayern unter 089 / 126991-5150 (Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr, nicht an Feiertagen) erfragt werden. Dort werden auch alle Fragen rund um den Wärmefonds beantwortet.