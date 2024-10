Wäschetrockner brennt in Klinik – Pasing

Am Dienstagabend hat sich ein Vorfall in der Helios Klinik München West ereignet, der für Aufregung sorgte: Ein Wäschetrockner im Wirtschaftsbereich geriet in Brand. Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert und eilten zum Einsatzort. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Die Meldung an die Leitstelle München lautete: “Ein Wäschetrockner brennt!”

Angesichts der Größe des Gebäudes und der hohen Anzahl an Personen darin wurden unverzüglich mehrere Löschzüge sowie eine Vielzahl an Rettungswagen zur Einsatzstelle beordert.

Zwei Stoßtrupps, ausgerüstet mit C-Strahlrohren, drangen ins Gebäude vor, um das Feuer zu bekämpfen. Nach kurzer Zeit konnte schließlich Entwarnung gegeben werden – “Feuer aus!”.

Doch damit war die Gefahr noch nicht ganz gebannt: Aufgrund der großen Belüftungsanlage der Klinik bestand die Sorge, dass Rauch in das Gebäude eingedrungen sein könnte. Mehrere Trupps kontrollierten das Klinikum, um sicherzustellen, dass keine weiteren Risiken bestanden. Diese sorgfältige Überprüfung nahm einige Zeit in Anspruch.

Glücklicherweise stellte sich heraus, dass der Rauch nicht ins Gebäude eingedrungen war. Lediglich der Brandgeruch war noch wahrnehmbar. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für die Patienten oder Mitarbeitenden.

Über die Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.