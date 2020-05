Waldperlach: Taxifahrer überfallen

Am Montag, 25.05.2020, gegen 03:45 Uhr bestiegen zwei bislang unbekannte Täter an

der U-Bahnhaltestelle Petuelring das Taxi eines 53-jährigen Taxifahrers aus Holzkirchen.

Sie gaben als Fahrtziel den S-Bahnhof Ottobrunn an.

Während der Taxifahrt änderten die beiden Männer ihre Route in Richtung Sternfeldstraße

in München. Am Zielort angekommen griffen die beiden Täter den Taxifahrer körperlich

an und forderten die Herausgabe des Geldbeutels. Es kam zu einer Rangelei. Dem

Taxifahrer gelang es über den Taxifunk einen Notruf abzusetzen. Die Täter entrissen dem

53-Jährigen eine Ledertasche und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die

Geldbörse konnte durch den Taxifahrer gesichert werden.

Die sofort eingeleitet Fahndung nach den unbekannten Tätern verlief leider erfolglos.