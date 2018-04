Waldperlach: Waldbrandserie setzt sich fort – zwei weitere Brandstiftungen

Am Mittwoch, 04.04.2018, kam es am Nachmittag, etwa gegen 15.15 Uhr, zu einer erneuten Brandstiftung, die der Waldbrandserie im Münchner Osten zugerechnet wird. Passanten bemerkten zu der genannten Zeit zunächst Rauchentwicklung im Waldgebiet hinter der Josefskapelle am Friedrich-Panzer-Weg.

Betroffen war zunächst eine Neuanpflanzung, von welcher das Feuer im weiteren Brandverlauf in den Hochwald überging und dort einen erheblichen Brandschaden von ca. 40.000 Euro anrichtete. Die betroffene Fläche wird auf rund 10.000 bis 12.000 Quadratmeter geschätzt.

Der Brand wurde durch ein Großaufgebot der Berufsfeuerwehr München und der angrenzenden Landkreisfeuerwehren gelöscht.

Am Einsatz waren auch zwei Polizeihubschrauber beteiligt, die den Wald nach Glutnestern im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen absuchten.

Am gleichen Tag, gegen 21.00 Uhr, wurde durch eine Anwohnerin ein erneuter Brand im Bereich der Putzbrunner Straße / Im Gefilde in München-Waldperlach gemeldet. Die Mitteilerin sah Flammen und aufsteigenden Rauch aus dem dortigen Waldgebiet und alarmierte sofort die Einsatzkräfte.

Bei Ankunft der Polizei und Feuerwehr waren brennende Gräser, Gebüsch und Bäume feststellbar. Es handelt sich um drei Brandstellen, die jeweils ca. 15 Meter voneinander entfernt lagen. Jede Brandstelle hatte eine Fläche von ca. 70 Quadratmetern. Das Feuer wurde durch Kräfte der Berufsfeuerwehr München gelöscht.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Waldbränden geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Auslobung:

Für Hinweise, die zur Klärung der Serie oder zur Ergreifung des Täters führen, ist von der Polizei eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro und von privater Seite eine Belohnung von 4.000 Euro ausgesetzt, deren Zuerkennung unter Ausschluss des Rechtsweges erfolgt.