Waldtrudering: Erster Rauschgifttoter 2017

MÜnchen, 11.01.2017. Am 03.01.2017, gegen 15.35 Uhr, wurde ein 28-jähriger durch einen Bekannten in seiner Wohnung in Waldtrudering leblos aufgefunden.

Der sofort alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Aufgrund der kriminalpolizeilichen Ermittlungen kann von einer übermäßigen Einnahme von Betäubungsmitteln ausgegangen werden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergaben sich bislang nicht.

Die Staatsanwaltschaft München I ordnete eine Obduktion an. Ein in diesem Zusammenhang durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv.

Es handelt sich hierbei um den 1. Rauschgifttoten im Jahr 2017 im Bereich des Polizeipräsidiums München.

Vergleichszahlen:

2016: 1 Person

2015: 2 Personen