Waldtrudering: Versuchtes Tötungsdelikt im Taxi

Am Montag, 20.03.2023, gegen 19.50 Uhr, fuhren ein 62-Jähriger mit Wohnsitz in München und ein 64-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg gemeinsam als Fahrgäste in einem Taxi. Beide sind flüchtige Bekannte und kamen zusammen von einer Feierlichkeit.

Als sich das Taxi auf der Wasserburger Landstraße befand, kam es zu einem völlig unvermittelten Angriff des 62-Jährigen gegen den 64-Jährigen, in dem er diesen mit einem Stichwerkzeug am Hals attackierte. Der Taxifahrer konnte schließlich dem 62-Jährigen das Stichwerkzeug wegnehmen und die Polizei verständigen.

Als die Polizeibeamten eintrafen und den 62-Jährigen festnahmen, leistete dieser erheblichen Widerstand. In der Folge wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der 64-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden nun vom Kommissariat 11 übernommen. Die Hintergründe der Tat insbesondere das Tatmotiv sind aktuell noch unklar. Der 62-Jährige wird nun im Verlauf des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.