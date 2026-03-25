Walzerkönig André Rieu kündigt große Deutschlandtour 2027 an

Weltstar André Rieu freut sich, seine mit Spannung erwartete Deutschlandtournee 2027 anzukündigen! Nach dem überwältigenden Erfolg seiner Konzerte im Jahr 2026 mit über 100.000 Zuschauern kehrt der niederländische Walzerkönig auch 2027 wieder auf die großen Bühnen Deutschlands zurück.

Die Tournee beginnt am 13.1. 2027 in Stuttgart, gefolgt von Auftritten in Nürnberg (14.01.), München (15.01.) und Mannheim (16.01.). Im Anschluss führt Rieu seine Konzertreise in den Norden: Rostock (26.01.), Berlin (27.01.), Hamburg (28.01.) und Hannover (29.01.) stehen auf dem Programm.

Tickets sind ab dem 27. März um 12 Uhr im Pre-Sale auf www.andrerieu.com und www.eventim.de erhältlich, sowie ab dem 03. April um 12 Uhr an allen offiziellen VVK-Stellen.

VIP-Arrangements, inkl. Karte, Dinner & Hotel sind über André Rieu Travel erhältlich.

In 2026 wird André Rieu außerdem noch in Erfurt, Leipzig, Frankfurt, Köln und Dortmund zu erleben sein. Alle Termine finden Sie unten.

Mit über 40 Millionen verkauften Alben und jährlich mehr als 700.000 Konzertbesuchern in über 80 Shows zählt André Rieu zu den erfolgreichsten Live-Künstlern weltweit. Diesen außergewöhnlichen Erfolg bestätigt auch das renommierte Branchenmagazin Pollstar, das Rieu zu den Top 15 Tourneekünstlern dieses Jahrtausends zählt – Seite an Seite mit Coldplay, Ed Sheeran, Taylor Swift, U2 und Bruce Springsteen. Zudem hält er mit über 1.700 Auftritten den Rekord als Künstler mit den meisten Konzerten überhaupt in diesem Jahrtausend.

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer auf ein abwechslungsreiches und romantisches Programm freuen – eine musikalische Reise von Oper und Musical über Filmmelodien bis hin zu beliebten Schlagern, Evergreens und natürlich den unvergesslichen Walzern, die Rieus Konzerte weltweit einzigartig machen. Prachtvolle Kostüme, aufwendige Bühnendekorationen und stimmungsvolle Lichteffekte sorgen für unvergessliche Abende voller Emotion und Leichtigkeit. Rieu reist mit über 100 Mitwirkenden, darunter drei Köche, ein Arzt und ein Fitnesstrainer. Er begeistert mehr als 22 Millionen Follower auf Social Media sowie 2,1 Millionen monatliche Hörer auf Spotify.

Sein aktuelles Album „Thank You, Johann Strauss“ – eine liebevolle Hommage an den Walzerkönig Johann Strauss – begeistert Fans und Kritiker gleichermaßen und erreichte in zahlreichen Ländern Platz 1 der Klassik-Charts. Gemeinsam mit seinem Orchester widmet Rieu diese Box mit 3 CDs + 1 DVD der faszinierenden Wiener Musiktradition, die seit Generationen Menschen auf der ganzen Welt verbindet.

„Die Energie und Herzlichkeit meines Publikums in Deutschland berührt mich jedes Mal aufs Neue. Es ist ein wunderbares Gefühl, mit meiner Musik Freude, Hoffnung und Gemeinschaft zu schenken. Ich freue mich schon jetzt darauf, 2027 wieder gemeinsam zu feiern!“, so André Rieu.

Seien Sie dabei, wenn der Walzerkönig 2027 erneut Deutschland verzaubert – sichern Sie sich Ihre Tickets für einen unvergesslichen Abend unter www.andrerieu.com und an allen offiziellen Vorverkaufsstellen.

André Rieu – Die große Deutschlandtour 2027

Karten ab 27. März 2026 bei www.andrerieu.com und www.eventim.de

13.01.2027 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle 19:30

14.01.2027 Nürnberg PSD Bank Nürnberg ARENA 19:30

15.01.2027 München Olympiahalle 19:30

16.01.2027 Mannheim SAP Arena 19:30

26.01.2027 Rostock StadtHalle Rostock 19:30

27.01.2027 Berlin Uber Arena 19:30

28.01.2027 Hamburg Barclays Arena 19:30

29.01.2027 Hannover ZAG arena 19:30

Für folgende Konzerte in 2026 sind derzeit noch Tickets erhältlich:



27.05.2026 Erfurt Messehalle 19:30

28.05.2026 Leipzig QUARTERBACK Immobilien ARENA 19:30

24.09.2026 Frankfurt Festhalle 19:30

13.11.2026 Köln LANXESS arena 19:30

14.11.2026 Dortmund Westfalenhalle 19:30