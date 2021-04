Wanderbaumallee in der Unteren Weidenstraße: Green City e.V. sucht Gießpat*innen

Am 04. Mai verlassen die Wanderbäume von Green City e.V. ihr Winterquartier und beziehen ihren neuen Standort in der Unteren Weidenstraße in Untergiesing-Harlaching. Dort bleiben die Bäume bis zum 15. Juni. Aktuell ist die Münchner Umweltorganisation auf der Suche nach Anwohner*innen, die als Pat*innen beim Gießen der Bäume unterstützen.

„Die Untere Weidenstraße ist nur sehr spärlich begrünt. Mit der Wanderbaumallee möchten wir das ändern“, sagt Katharina Frese, Projektleiterin bei Green City e.V., zur Wahl des Standorts. „Die Anwohner*innen wünschen sich eine Bepflanzung der Straße, um von den positiven Effekten profitieren zu können und die Lebensqualität im Quartier zu erhöhen“.

Die Wanderbäume sollen einen ersten Eindruck vermitteln, wie sich eine mögliche Baumbepflanzung auf das Straßenbild und das lokale Klima auswirkt. Ziel des Projekts ist es, eine dauerhafte Begrünung des betrachteten Straßenraums zu erreichen.

Ehrenamtliche Unterstützung gesucht

Vor dem offiziellen Projektstart sucht Green City e.V. engagierte Anwohner*innen, die Lust haben, eine Gießpatenschaft für einen Wanderbaum zu übernehmen. Insbesondere an heißen Tagen benötigen die Bäume täglich Wasser. „Nur mit ehrenamtlicher Unterstützung können wir das Projekt erfolgreich durchführen“, erklärt Frese. Bei Interesse können sich Anwohner*innen per Mail an Green City e.V. wenden: garteln@greencity.de. Zudem ist es möglich, für einen Wanderbaum zu spenden: www.greencity.de/spenden

Mobile heimische Bäume machen aus versiegelten Straßenzügen grüne Alleen Gerade in dicht bebauten Städten steigern Grünelemente die Aufenthaltsqualität enorm, insbesondere im Sommer. Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades, den verwendeten Baumaterialien wie Beton, Stahl und Glas heizen sich Innenstädte oft extrem auf.

Eine geeignete Begrünung wirkt diesem Phänomen entgegen: Durch die Verdunstung kühlen Bäume die Luft, spenden Schatten, binden über ihr Blattwerk Feinstaub und Schadstoffe und sorgen für einen verbesserten Luftaustausch.

Gefördert wird die Wanderbaumallee in diesem Jahr vom Referat für Klima und Umweltschutz und von der Deutschen Postcode Lotterie.