Wankbahn ab Karfreitag in Betrieb – Revisionsarbeiten auf der Zugspitze starten

Die Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG (BZB) nimmt nach Ende des Skibetriebs im Garmisch-Classic (letzter Betriebstag: 29. März) am Karfreitag, 3. April die Wankbahn in Betrieb. Ab 13. April stehen bei den Bergbahnen auf der Zugspitze umfangreiche Erneuerungs- sowie Revisionsarbeiten an.

Wankbahn ab Karfreitag in Betrieb

Die Wankbahn startet am Karfreitag, 3. April in den Sommerbetrieb. Mit der Bahn öffnet auch die Sonnenalm, die Gastronomie in der Bergstation (von 9:00 bis 16:00 Uhr) und verwöhnt Besucher mit regionalen Spezialitäten.

Auf der Zugspitze: Erneuerungsarbeiten bei der Gletscherbahn

Ab dem 13. April kommt es bei den Bergbahnen auf der Zugspitze aufgrund von Revisionsarbeiten zu Einschränkungen. Bei der Gletscherbahn stehen umfangreiche Erneuerungsarbeiten an. Die elektrische Steuerung sowie die Antriebsmotoren werden komplett erneuert und deshalb ist die Bahn, die den Gipfel mit dem Zugspitzplatt verbindet, von 13. April bis 22. Mai komplett geschlossen.

Rückbau Schneefernerkopflift erfolgt – Verkaufsaktion für guten Zweck

Kurz vor Beginn der Erneuerungsarbeiten an der Gletscherbahn wird es für Gäste auf der Zugspitze exklusiv die Möglichkeit geben, ein Souvenir des kürzlich abgebauten Schneefernerkopflifts zu erwerben. Die BZB veranstaltet am 11. April (vorbehaltlich Wind und Wetter) von 11-13 Uhr eine Verkaufsaktion von hundert Original-Liftbügeln direkt vorm Restaurant Sonnalpin. Eine bleibende Erinnerung an den Lift kann für je 40 € pro Liftbügel erworben werden. Der Erlös dafür geht anschließend an die Bergwacht Grainau und die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen.

Skigebiet Zugspitze bis 3. Mai geöffnet – Einschränkungen durch Revisionsarbeiten

Das Skigebiet am Zugspitzplatt ist von 13. April bis zum Ende der Skisaison am 3. Mai nur über die Zahnradbahn erreichbar. Mit Ende des Skibetriebs ab 4. Mai ist das Zugspitzplatt bis einschließlich 22. Mai nicht erreichbar. Der Zugspitzgipfel ist ab 13. April nur an den Wochenenden (18.-19. April und 25.-26. April) über die Seilbahn Zugspitze erreichbar.

Ab Samstag, 23. Mai ist die Zugspitze wieder regulär über alle Bergbahnen – Seilbahn Zugspitze und Gletscherbahn sowie über die Zahnradbahn – erreichbar.

Die kompletten Revisionszeiträume finden Gäste hier: https://zugspitze.de/de