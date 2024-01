Warnhinweis zu Eisflächen!

Am Sonntag, 14.01.2024, kam es in den Nachmittagsstunden zu mehreren Mitteilungen

über Personen, die in die Eisfläche des Nymphenburger Kanals einzubrechen drohten

oder bereits eingebrochen waren.

Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte der Münchner Polizei festgestellt werden, dass die

Eisdecke an einigen Stellen bereits rissig war und somit die Gefahr bestand, dass weitere

Personen einbrechen könnten. Eine entsprechende Beschilderung war bereits am Kanal

aufgestellt. Um Personen vor Ort vor dieser Gefahr zu warnen, wurden diese per

Lautsprecherdurchsagen zum Verlassen der Eisfläche aufgefordert.

Die Münchner Polizei rät aufgrund der milden Temperaturen sämtliche Eisflächen in und um München nicht mehr zu betreten und eventuell vorhandene Warnhinweise zu beachten.