Warnstreik am 11. Februar 2026: Einschränkungen für Fahrgäste im MVV

MVG wird bestreikt

Keine Stadtbusse in Dachau

Im Rahmen der aktuellen Tarifverhandlungen zum Tarifvertrag des Bayerischen Nahverkehrs (TV-N Bayern) hat die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch, den 11. Februar 2026, zu einem weiteren, ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Die MVG wird bestreikt

U-Bahn, Tram und Bus bis zur Liniennummer 199 sind vom Warnstreik am 11. Februar 2026 betroffen.

Beim Bus ist ein stark eingeschränkter Betrieb möglich, weil die privaten Busunternehmen, die für die MVG fahren, nicht bestreikt werden. Wie am ersten Streiktag sollen möglichst alle Linien bedient werden. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Busse in größeren Abständen fahren und je nach Verkehrslage unregelmäßig kommen.

Bei der Tram hängt das Angebot von der Personalverfügbarkeit ab. Falls Fahrzeuge besetzt werden können, werden diese zunächst auf der am stärksten nachgefragten Linie 20 in der Dachauer Straße eingesetzt.

Die U-Bahn fährt nur zwischen 17:30 Uhr und Betriebsschluss im Abschnitt Marienplatz – Fröttmaning. Damit ist das Pokalspiel im Fröttmaninger Stadion (20:45 Uhr) mit der U-Bahn zu erreichen.

Polizei, Allianz Arena, FC Bayern und MVG bitten gemeinsam darum, die folgenden Punkte zu beachten:

Im übrigen Netz bleibt die U-Bahn außer Betrieb, auch Garching wird nicht angefahren.

Um größere Engpässe unmittelbar vor Spielbeginn zu vermeiden, wird eine möglichst frühzeitige Anreise empfohlen. Das Stadion öffnet um 18:30 Uhr.

Fahrgäste und Fußballfans werden um Geduld und gegenseitige Rücksichtnahme gebeten.

Insbesondere für Fans aus dem Umland bieten sich Fahrgemeinschaften an.

Wegen des stark eingeschränkten ÖPNV-Angebots ist es sinnvoll, insbesondere die Heimfahrt bereits im Vorhinein zu planen. Das Stadion bleibt länger geöffnet.

Achtung: Die S-Bahn ist ab 22:20 Uhr nur stark eingeschränkt in Betrieb. Grund dafür sind Bauarbeiten zur 2. Stammstrecke.

Stadtbusse in Dachau fahren am 11. Februar nicht

Die Stadtwerke Dachau haben mitgeteilt, dass von 4:30 Uhr morgens bis zum Betriebsschluss keine Stadtbusse in Dachau fahren. Betroffen sind alle sechs Linien: 719, 720, 722, 724, 726 und 744. Anders als beim Warnstreik am 2. Februar hat die Gewerkschaft Verdi diesmal ausdrücklich auch die Busfahrerinnen und Busfahrer des Verkehrsbetriebs Dachau zum Streik aufgerufen. Das Fahrpersonal der Stadtwerke Dachau wird nach dem Tarifvertrag für den Bayerischen Nahverkehr bezahlt und ist von dem Streik direkt betroffen.

S-Bahn und Regionalbusse werden nicht bestreikt

Alle S-Bahnen, alle Regionalzüge und alle Regionalbusse mit den Liniennummern 200 bis 999 im MVV (Ausnahme: Stadtbusse Dachau) werden nicht bestreikt. Auf den MVV-Regionalbuslinien in den Städten München und Dachau, die regulär und ohne Einschränkungen fahren, ist mit einem erhöhten Fahrgastaufkommen zu rechnen.

Empfohlen wird, am Streiktag auf andere Verkehrsmittel auszuweichen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Informationen über alternative Fahrtmöglichkeiten sowie kurzfristige Änderungen sind über die Elektronische Fahrplanauskunft des MVV, die MVV-App, die MVGO-App, unter MVG sowie Stadtwerke Dachau abrufbar. •