Warnstreik der Beschäftigten der München Klinik (MüK) am 16. und 17. März 2023

Die Gewerkschaft ver.di ruft am Donnerstag, 16.03.2023 und Freitag, 17.03.2023 die Beschäftigten der München Klinik (MüK) zu jeweils ganztägigen Warnstreiks auf. Betroffen sind alle fünf Häuser in Schwabing, Bogenhausen, Neuperlach, Harlaching und in der Thalkirchner Straße.

Zum Streik aufgerufen sind insbesondere die Pflegekräfte, Therapeutinnen und Therapeuten, Handwerker, Verwaltungskräfte, der Patientenfahrdienst und die Beschäftigten in den Küchen.

Belastungen der Beschäftigten

In der München Klinik gibt es eine massive personelle Unterbesetzung, die inzwischen auch zu weitreichenden und dauerhaften Kapazitätseinschränkungen bei den Betten führt. Die Beschäftigten arbeiten dauerhaft am Limit.

Die München Klinik ist Münchens größter kommunaler Vollversorger. Dadurch besteht ununterbrochener Aufnahmedruck. Die Corona-Krise hat zu einer massiven Mehrbelastung geführt. Hier kamen zeitgleich psychosoziale und hygienische Zusatzanforderungen sowie die dauerhafte Angst vor einer Eigeninfektion zusammen.

Die Zahl der Beschäftigten, die durch Eigenkündigung die München Klinik verlassen, nimmt zu. Das verschärft wiederum die Belastung der verbleibenden Arbeitskräfte.

Die vergessenen Heldinnen und Helden

Während der Corona-Krise wurde von den Balkonen herunter Dank und Anerkennung zum Ausdruck gebracht, in dem gemeinschaftlich geklatscht wurde.

Seitdem hat sich aber nichts verbessert, weder bei der Entlohnung noch bei den Arbeitsbedingungen. Hier muss die Politik schnellstens handeln, sonst kommt es zu einem Kollaps der Klinikversorgung und der Beschäftigten.

Auswirkungen des Streiks

Die Patientinnen und Patienten müssen sich keine Sorgen machen. Alle medizinisch notwendigen Leistungen werden sichergestellt. Dazu hat ver.di eine Notdienstregelung vorgelegt. Zudem wurde die Klinikleitung bereits frühzeitig über mögliche Einschränkungen informiert.

Allerdings kann es dazu kommen, dass verschiebbare Operationen an diesen beiden Tagen abgesagt und neu terminiert werden.

Versammlung der Streikenden

Am Donnerstag, 16.03.2023 versammeln sich die Streikenden um 11:30 Uhr vor dem Schwabinger Krankenhaus, am Kölner Platz 1, zu einer Kundgebung.

Auf der Kundgebung wird Luise Klemens, ver.di Landesleiterin in Bayern zu den Streikenden sprechen.

Stand der Tarifverhandlungen

In den Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst haben die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt, das nur als Verhöhnung der Beschäftigten bewertet werden kann. Erst nach neun sog. Nullmonaten soll es eine lächerliche Erhöhung von 3 % geben. Acht Monate später dann wieder nur 2 %. Und das bei einer Gesamtlaufzeit von 27 Monaten.

Die darüber hinaus angebotene Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 2.500 € soll nicht auf den Monatstabellenlohn aufgeschlagen werden. Sie hätte dann lediglich einen Einmaleffekt, der nach der Auszahlung nicht dauerhaft zu einer Einkommenserhöhung führen würde.

Die Tarifverhandlungen werden vom 27.-29.03.2023 in Potsdam fortgeführt.