Warnstreik der Beschäftigten in den Bädern der Stadtwerke München am 11. und 12. März 2023

Die Gewerkschaft ver.di ruft von Samstag, 11.03., Schichtbeginn bis Sonntag, 12.03.2023, Schichtende die Beschäftigten aller Bäder der Stadtwerke München (M-Bäder) zum Streik auf. Der Streikaufruf gilt für alle rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auswirkungen des Streiks

Es kann davon ausgegangen werden, dass alle M-Bäder am Wochenende streikbedingt nicht geöffnet werden können. Das gilt sowohl für die Schwimmhallen als auch für die Saunalandschaften. ver.di geht von einer hohen Streikbeteiligung aus.

Gute Leistung bei geringem Lohn

Beschäftigte der Bäder leisten eine umfassend wichtige und verantwortungsvolle Arbeit für die Münchner Badegäste. Dennoch werden sie niedrig entlohnt. Das Einstiegsgehalt für qualifizierte Fachkräfte beträgt 2.539,82 €. Für die Erschwernisse im Schichtdienst kommt noch eine Schichtzulage in Höhe von 176,82 € hinzu. Und entsprechend der städtischen Beschäftigten die Münchenzulage von 270,00 €.

Für die Arbeit, die sie leisten, haben die Bäderbeschäftigten Anerkennung und Wertschätzung in Form einer ordentlichen Lohnerhöhung, die die hohen Preissteigerungen ausgleicht, verdient.

Versammlung der Streikenden

Die Streikenden versammeln sich am Samstag, 11.03.2023, um 09:00 Uhr vor dem Nordbad, in der Schleißheimer Str. 142, 80797 München zu einer Kundgebung.

Stand der Tarifverhandlungen

In den Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst haben die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt, das nur als Verhöhnung der Beschäftigten bewertet werden kann. Erst nach neun sog. Nullmonaten soll es eine lächerliche Erhöhung von 3 % geben. Acht Monate später dann wieder nur 2 %. Und das bei einer Gesamtlaufzeit von 27 Monaten.

Die darüber hinaus angebotene Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 2.500 € soll nicht auf den Monatstabellenlohn aufgeschlagen werden. Sie hätte dann lediglich einen Einmaleffekt, der nach der Auszahlung nicht dauerhaft zu einer Einkommenserhöhung führen würde.

Statement Heinrich Birner, ver.di-Geschäftsführer in München

„Die Verhandlungen werden vom 27.03.-29.03.2023 in Potsdam fortgesetzt. Dann wird sich zeigen, ob eine Einigung am Verhandlungstisch möglich ist oder ob die Tarifrunde weiter eskaliert.“

Dazu die SWM:

Der bestreikte Bereich SWM Bäder weiß nicht, wie viele Beschäf-tigte dem Aufruf folgen werden. Daher können die SWM leider keine Vorhersagen über den Bäderbetrieb an diesem Wochenende treffen. Er ist abhängig von der Zahl der Personen, die ihren Dienst antreten. Es kann nicht garantiert werden, dass alle Bäder/Saunen öffnen bzw. dass in geöffneten Bädern der vollumfängliche Betrieb stattfinden kann.