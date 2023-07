Was am Eisbach geht, geht auch am Mühlbach in Freimann

Die Bäche im Englischen Garten als Vorbild: Diese Vision hat die SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat für den Mühlbach in Freimann. Nun wird das Baureferat in einer Studie die rechtlichen Voraussetzungen für eine naturnahe Gestaltung des Flusses auf dem Gelände des Floriansmühlbads klären.

Seit das Floriansmühlbad 1994 geschlossen worden ist, mangelt es im Norden der Stadt an Bademöglichkeiten. Der Mühlbach ist mit Zäunen abgesperrt, die Menschen im Viertel können das Gelände leider nicht nutzen. Nach den Vorstellungen der SPD/Volt-Fraktion soll der Bach ein flach abfallendes Kiesufer nach dem Vorbild des Schwabinger Mühlbachs im Englischen Garten entstehen. Dies hat die Fraktion im vergangenen Jahr beantragt. Nun lässt das Baureferat eine Machbarkeitsstudie anfertigen, da sich im Flussabschnitt auch zwei kleine aktive Kraftwerksanlagen befinden und es unterschiedliche Eigentumsrechte und Zuständigkeiten gibt. So will die Stadtverwaltung bis kommenden Herbst herausfinden, wie sich das Ufer abflachen und der Mühlbach auch hier naturnah gestalten lässt.

Dazu sagt Dr. Julia Schmitt-Thiel, umweltpolitische Sprecherin der SPD/Volt-Fraktion:

„Münchner Lebensfreude erlebe ich zum Beispiel am Eisbach nahe des Tivoli Wasserkraftwerks. Kein Zaun versperrt den erfrischen Blick auf den Bach und an der flachen Wasserkante kann man die Füße im Wasser baumeln lassen. Kurz vor dem Kraftwerk weisen Schilder auf das Kraftwerk hin. Das wollen wir auch für den Mühlbach in Freimann. Damit heilen wir eine Wunde und öffnen das ehemalige Floriansmühlbad wieder für alle.“