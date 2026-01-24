Was hat es mit dem Tröstetiger der Stiftung Kinderklinik München Schwabing auf sich

Der Tröstetiger der Stiftung Kinderklinik München Schwabing ist klein, flauschig – und hat eine riesengroße Aufgabe. Wenn für Kinder plötzlich alles fremd, laut und beängstigend wird, ist er da: beim ersten Pieks, vor einer Untersuchung oder in der Nacht ohne Mama und Papa. Der Tiger wandert direkt in kleine Arme und wirkt oft besser als jedes tröstende Wort. Er steht für Mut, Tapferkeit und ein bisschen Zauber im Krankenhausalltag – echte „Tigerkräfte“ eben. Seit 2021 gehört er fest zum Stationsleben und hilft, Tränen in vorsichtige Lächeln zu verwandeln. Möglich gemacht wird das Projekt durch Spenden und Patenschaften – damit auch morgen noch kein Kind in Schwabing allein tapfer sein muss.

🐯💛

Getragen wird der Tröstetiger von der Stiftung Kinderklinik München Schwabing – und von vielen Menschen mit Herz. Ob durch Spenden oder eine Patenschaft: Jede Unterstützung sorgt dafür, dass immer neue Tröstetiger ihren Weg zu kleinen Patientinnen und Patienten finden und Trost, Mut und ein bisschen Tigerzauber in den Klinikalltag bringen.

Mehr über die Stiftung Kinderklinik München Schwabing >>