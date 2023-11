Wassersportfestival München 2023: 5.000 Münchner*innen erleben die Vielfalt des Wassersports hautnah

Riesigen Anklang fand am Sonntag die 6. Auflage des Schwimmspektakels „Wassersportfestival München“ in der Olympia-Schwimmhalle.

„Ab ins Wasser“– diesem Ruf folgten am Sonntag 5.000 Besucher*innen beim 6. Wassersportfestival München. Nach dem Motto „Mitmachen“ konnten Wassersport-Fans in zahlreiche Sportarten reinschnuppern und diese auch hautnah erleben. Adrenalingeladene Shows mit waghalsigen Sprüngen vom Sprungturm, spektakuläre Tricks auf einer über dem Wasser gespannten Slackline oder ein Triathlon-Schnupperkurs ließen die Besucher*innen nicht nur staunen, denn in den anschließenden Workshops konnten diese unter Anleitung der Profis ihr Können selbst unter Beweis stellen.

Insgesamt 20 Vereine und Institutionen präsentierten die unterschiedlichsten Aktivitäten auf, im und unter Wasser. So gab es unter anderem Meerjungfrauen-Schwimmen, Synchronschwimmen, Schnupper-Schwimmkurse und Kanu, Stand-Up-Paddling und SUP-Yoga, sowie Tauchkurse und Drachenbootrennen zu entdecken. Und für jede Menge Spaß sorgte wieder der AQUA RUN – bei dem die Teilnehmer*innen auf einer 10 Meter langen Laufmatte gegeneinander antraten sowie das Luftmatratzen-Rennen, das im wahrsten Sinne des Wortes Wellen schlug.

Ein besonderes Highlight war in diesem Jahr die Abnahme der Schwimmabzeichen „Seepferdchen“ und „Freischwimmerabzeichen Bronze“. Den ganzen Tag wurden die Prüfungen durch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG komplett kostenfrei durchgeführt und erlebten dabei einen riesigen Andrang von Jung bis Alt. So war die älteste angemeldete Teilnehmerin für das Freischwimmerabzeichen Bronze 84 Jahre alt. „Wasser ist für mir eines der schönsten Elemente und ich schwimme für mein Leben gerne. Ich habe nie eine Schwimmprüfung absolviert und habe mir gesagt, ich schaffe das und wollte mir dies nochmals Beweisen. Schließlich ist man für das Schwimmen nie zu alt.“

3. Bürgermeisterin Verena Dietl: „Ich freue mich sehr, dass wir den Münchner*innen dieses besondere Festival anbieten konnten. Die Besucher*innen konnten sich von dem tollen und umfangreichen Angebot inspirieren lassen und vielleicht einen neuen Wassersport für sich entdecken. Zudem ist es mir ein großes persönliches Anliegen, dass sich möglichst viele Menschen sicher im Wasser fortbewegen können. Auch dazu trägt das Wassersportfestival bei!“

Sportreferent Florian Kraus: „Wir konnten den Münchner*innen die vielfältigen Bereiche des Wassersports näher bringen. Es freut mich auch sehr, dass wir den Kindern die Möglichkeit gegeben haben, kostenlos Schwimmabzeichen zu absolvieren. Die Sicherheit auf, im und am Wasser ist uns ein wichtiges Anliegen.“

SWM Bäderchefin Nicole Gargitter: „Bereits zum sechsten Mal fand das Wassersportfestival München statt und erfreut sich jedes Jahr noch größerer Beliebtheit. Für uns von den SWM als Betreiberin von insgesamt 15 Bädern im Stadtgebiet ist dies ein tolles Signal. Denn Schwimmen macht nicht nur Spaß und ist gesund, sondern rettet im Fall der Fälle Leben.“

Nach einem rundum gelungen Tag freuen sich die Besucher*innen und Veranstalterinnen schon heute auf das Wassersportfestival 2024.

Weitere Informationen unter www.wassersportfestival.de