Wasserwacht München übergibt 1000 Schwimmlerntaschen an Kita-Kinder

Die Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes engagiert sich aktiv für die Förderung der Schwimmfähigkeit von Kindern und hat 1000 Schwimmlerntaschen an Kita-Kinder übergeben. Mit dieser Initiative leistet die Wasserwacht einen Beitrag, um Kinder frühzeitig an das Schwimmen-Lernen heranzuführen.

Mit einer umfassenden gezielten Wassergewöhnung wird der Grundstein für das Schwimmenlernen gesetzt. „Schwimmfähigkeit ist ein Thema, das wir schon bei den ganz Kleinen angehen müssen“, betont Michael Welzel, Vorsitzender der Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes. „Die ersten Schritte vom Nichtschwimmer zum Schwimmer gehen über die Gewöhnung ans Wasser. Mit der Schwimmlerntasche möchten wir Eltern eine Hilfestellung bieten und sie bei den Übungen und den ersten Schwimmbewegungen ihres Kindes unterstützen.“

Herzstück der Schwimmlerntasche ist der „Selfmade-Schwimmkurs“ der Wasserwacht Bayern. Die Broschüre „Selfmade-Schwimmkurs“ bietet eine Unterstützung für alle, die einem Kind das Schwimmen beibringen oder das Kind mit gezielten Übungen auf einen geplanten Schwimmkurs vorbereiten wollen. Eine Schwimmnudel und eine Badeente für Übungen komplettieren das Set. Die Schwimmlerntasche ist für Kinder von vier bis sechs Jahren konzipiert.

In den letzten Jahren ist der Anteil der schwimmfähigen Personen in der Bevölkerung aus verschiedenen Gründen zurückgegangen. Zu der stetig sinkenden Anzahl an Schwimmbädern, womit auch ein Rückgang des Schwimmunterrichts in den Schulen und der Schwimmkurse von Vereinen und Organisationen einhergeht.

Die Kosten für die Schwimmlerntaschen haben die ehrenamtlichen Mitglieder der Wasserwacht München im Rahmen eines 24-Stunden-Spendenschwimmens erreicht. Der Großteil des Projekts wurde von der Edith-Haberland-Wagner Stiftung gespendet. Ohne dieses Engagement könnten die Schwimmlerntaschen nicht finanziert werden.

Am Mittwoch, den 23.07.25, besuchte der Vorstand der Edith-Haberland-Wagner Stiftung den Kindergarten „Leuchtturm“ unter der Leitung von Edina Martinovic. Dem Kindergarten wurden die Schwimmlerntaschen von Michael Welzel, Vorsitzendem der Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes, Monika Jahn, stellvertretende Geschäftsführerin des Münchner Roten Kreuzes, Martin Liebhäuser, Vorstand der Edith-Haberland-Wagner Stiftung, und Monika Beranek, Eventmanagerin der Edith-Haberland-Wagner Stiftung, überreicht. Von den 1.000 Taschen wurden nun 218 Schwimmlerntaschen an die Münchner BRK-Kindergärten insgesamt. Die restlichen 782 Schwimmlerntaschen werden durch die Ortsgruppen der Münchner Wasserwacht anteilig der erschwommenen Bahnen an lokale Kindergärten übergeben. Unterhaching verteilt 269, Unterföhring 206, München Mitte 107, Lerchenau 96, München Nord 46, München West 30 und Feldkirchen 28 Schwimmlerntaschen.

Selfmade-Schwimmkurs

Die Broschüre der Wasserwacht Bayern kann kostenfrei als PDF auf www.wasserwacht.bayern heruntergeladen werden.