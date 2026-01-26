WE LOVE MMA 85 München – Saisonauftakt von „Deutschlands härtester Liga“ – 14.02.2026 Kleine Olympiahalle

Am 14. Februar feiert „Deutschlands härteste Liga“ zum zehnten Mal ein gigantisches Kampfsportspektakel in München. Atemberaubende Mixed Martial Arts Fights im Cage stehen bei der 85. Ausgabe von We Love MMA auf dem Programm. Die ersten Paarungen stehen nun fest und versprechen krachende Action.

Die Münchener MMA-Fans dürfen sich gleich auf ein deutsches Halbschwergewichts-Duell auf Augenhöhe freuen. Lokalmatador Simon Proske vom Munich Top Team trifft auf Marc-Aurel Fischer vom TMA Würzburg. Zwei physisch starke Athleten mit ähnlicher Erfahrung, die den Kampf selbst möglich gemacht haben – beste Voraussetzungen für ein intensives Duell im oberen Gewichtsbereich.

Wenn Francesco Bocca von einem der renommiertesten Kampfsportstudios Deutschlands, dem Team UFD Düsseldorf, auf Nicolas Ighodaro stößt, wird das Mittelgewicht zum Schwergewicht. Der Italiener tritt mit einer nahezu perfekten Bilanz in die Münchner Arena. Sein Gegner Nicolas Ighodaro will nach der Niederlage in seinem letzten Kampf mit einem Sieg ins neue Jahr starten. Unterstützt wird er dabei von niemand geringerem als dem ehemaligen We Love MMA Titelanwärter Kevin Hangs vom Kampfgeist Gym Reilingen.

Mit Zubair Khan aus der Schweiz trifft internationale Vielfalt auf Münchner Kampfsportkultur. Der Athlet aus Winterthur misst sich mit Mehmet Süllü von Elysium MMA München – ein grenzübergreifendes Amateur-Duell im 61-kg-Limit, das hohe Intensität im Cage verspricht.

Ein packendes Amateur-Duell im Mittelgewicht steht bei Dominic Klein aus Siegen gegen Paul Giesel vom MMA Team Jena an. We Love MMA 85 darf sich auf zwei aufstrebende deutsche Kampfsporttalente freuen.

München versus Rosenheim heißt es beim Duell Bastian Hörand aus von Elysium MMA München gegen Amir Nejati aus Rosenheim. Ein internationales Amateur-Duell im 73-kg-Limit, das frischen Nachwuchs aus beiden Städten in den Käfig bringt.

Im Federgewicht kommt es zur Paarung zwischen Aladdin Süllü von Elysium MMA München und Leon Onica vom Deiga Studio München. Ein hochklassiges Amateur-Duell, das zwei starke Lokalrivalen im 66-kg-Limit aufeinandertreffen lässt.

Die 85. Ausgabe von We Love MMA verspricht hochspannende Mixed Martial Arts Fights. Zu sehen am 14. Februar 2026 ab 19.00 Uhr live in der Kleinen Olympiahalle München. Weitere Kämpfe werden in Kürze bekannt gegeben. 80% der Tickets sind bereits verkauft. Die letzten Karten für das Kampfsportspektakel gibt es unter www.welovemma.de.

Erste Fights WE LOVE MMA 85 München

Mittelgewicht

Francesco Bocca (Team UFD Düsseldorf) vs. Nicolas Ighodaro (Kampfgeist Gym Reilingen)

Bantamgewicht

Zubair Khan (Winterthur) vs. Mehmet Süllü (Elysium MMA München)

Halbschwergewicht

Simon Proske (Munich Top Team) vs. Marc-Aurel Fischer (TMA Würzburg)

Weltergewicht

Bastian Hörand (Elysium MMA München) vs. Amir Nejati (Rosenheim)

Mittelgewicht

Dominic Klein (Siegen) vs. Paul Giesel (MMA Team Jena)

Federgewicht

Aladdin Süllü Elysium MMA München) vs. Leon Onica (Deiga Studio München)

(weitere Kämpfe werden in Kürze veröffentlicht)

WE LOVE MMA SAISON 2026

We Love MMA 85 14.02.2026 München Kleine Olympiahalle We Love MMA 86 21.03.2026 Hannover Swiss Life Hall

Love MMA 87 18.04.2026 Düsseldorf Castello

We Love MMA 88 23.05.2026 Frankfurt Jahrhunderthalle

We Love MMA 89 12.09.2026 Dresden Ballsport Arena

We Love MMA 90 17.10.2026 Stuttgart Porsche Arena

We Love MMA 91 22.11.2026 Hamburg Barclays Arena

We love MMA 92 12.12.2026 Berlin Uber Arena

Karten für die kommenden Events gibt es ab 20,00 Euro (inkl. VVK-Gebühr)

über www.welovemma.de, allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter:

Bundesweite Ticket Hotline 01806-570070

(0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen.)