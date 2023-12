Wechselseitige Körperverletzung – Streit an der Bushaltestelle eskaliert

Am Donnerstag, 26.10.2023, gegen 18:50 Uhr, kam es an der Bushaltestelle Münchner Freiheit zu einer Streitigkeit zwischen einem 29-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Freising und einem 50-Jährigen mit Wohnsitz in München. Bei dem 50-Jährigen handelt es sich um einen Busfahrer, der außerhalb seines Busses seine Pause verbrachte. Der 29-Jährige war ein Passant und beide gerieten in Streit, als sie sich versehentlich im Vorbeigehen angerempelt hatten.

Der 29-Jährige beleidigte den 50-Jährigen verbal. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 29-Jährige dem 50-Jährigen eine mitgeführte Glasflasche auf den Kopf schlug. Der 50-Jähriger erlitt blutende Wunden. Der 29-Jährige wurde ebenfalls verletzt.

Anwesende Passanten trennten die beiden Männer voneinander und leisteten Erste Hilfe bei den Verletzungen. Zudem wurden der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. Der 50-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige verzichtete vor Ort auf eine medizinische Behandlung.

Gegen beide Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Gegen den 29-Jährigen wird zudem wegen Beleidigung ermittelt.

Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Münchner Freiheit (Bushaltestelle) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.