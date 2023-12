Wegen anhaltenden starken Schneefalls: Flugverkehr am Münchner Airport bis voraussichtlich 12 Uhr eingestellt

Am Münchner Flughafen wird voraussichtlich bis heute Mittag, 12 Uhr, kein Flugbetrieb stattfinden. Grund dafür sind die anhaltenden starken Schneefälle am gestrigen Tag, in der Nacht und am heutigen Morgen. Der Winterdienst des Flughafens ist laufend im Einsatz, um wieder einen sicheren Flugbetrieb zu ermöglichen. Bisher wurden am heutigen Tag von rund 760 geplanten Flügen rund 320 annulliert.

Passagieren wird dringend empfohlen, sich vor ihrer Anreise zum Flughafen bei Ihrer Airline über den Satus ihres Fluges zu informieren.

Wegen des Schneefalls und der dadurch notwendigen Räumarbeiten auf dem Dach des MAC-Forums bleibt heute zudem der Weihnachts- und Wintermarkt geschlossen.