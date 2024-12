Wegen großer Nachfrage: Zusatzshow von „Duel Reality“ im Festival du Cirque

The 7 Fingers mit interaktiver Neuinterpretation von „Romeo und Julia“ auf dem Tollwood Winterfestival – Tickets für weitere Vorstellung am 22. Dezember um 14 Uhr im Vorverkauf

Am 17. Dezember feiert die dritte Show im Festival du Cirque auf dem Tollwood Winterfestival Premiere. Wegen der großen Nachfrage gibt es eine Zusatzshow am Sonntag, 22. Dezember 2024, um 14 Uhr. Mit „Duel Reality“ verwandelt The 7 Fingers Shakespeares „Romeo und Julia“ in eine aufregende Cirque-Nouveau-Show. Für die zusätzliche Vorstellung sind die Tickets im Vorverkauf erhältlich, für die Termine am 17., 18. und 19. Dezember gibt es noch wenige Restkarten, die anderen Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Karten gibt es ab 39 Euro (ermäßigt: 29 Euro) unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über München Ticket und Eventim, Infos unter www.tollwood.de.

Die kanadische Compagnie The 7 Fingers zeigt vom 17. bis 22. Dezember mit „Duel Reality“ auf der Theresienwiese eine moderne, dynamische Neuinterpretation von Shakespeares „Romeo und Julia“, bei der sich alles um Rivalität und Zusammenhalt dreht. In einer rot-blauen Arena treffen die Künstler*innen aufeinander, um in beeindruckenden artistischen Duellen ihre Fähigkeiten zu messen. Das Publikum wird direkt in das Geschehen hineingezogen und erlebt hautnah die Spannung und den Konflikt auf der Bühne, während sich die Protagonist*innen in einem atemberaubenden Wettbewerb gegenüberstehen.

Einladung an alle

Mit einer außergewöhnlichen Kombination aus Artistik, Tanz und schauspielerischen Elementen setzen The 7 Fingers neue Maßstäbe im Cirque Nouveau. Ihre Inszenierung verbindet athletische Höchstleistungen mit einer tiefgehenden emotionalen Erzählung und schafft so eine einzigartige Atmosphäre. Die kraftvollen Choreografien, gepaart mit einer lebendigen, modernen Kulisse, machen „Duel Reality“ zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Altersgruppen.

Die Grenzen zwischen Publikum und Bühne werden aufgelöst, während die Compagnie das Publikum einlädt, sich emotional und intellektuell auf das Geschehen einzulassen. Die Show stellt die Frage: Was ist stärker – die Trennung durch Konflikt oder die Bindung durch Gemeinschaft?

Tickets ab 39 Euro (ermäßigt ab 29 Euro) sind unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über München Ticket und Eventim erhältlich. Infos zu Anfangszeiten und Preisen unter www.tollwood.de

Das Festival du Cirque findet im Rahmen des Tollwood Winterfestivals vom 26. November bis 22. Dezember auf der Theresienwiese im Grand Chapiteau statt, der Markt der Ideen endet am 23. Dezember. Mit der großen Silvesterparty feiert Tollwood am 31. Dezember auf der Theresienwiese ins neue Jahr.

Veranstaltung:Festival du Cirque

Ort: Grand Chapiteau auf dem Tollwood Winterfestival, Theresienwiese

Datum: 26. November bis 22. Dezember 2024

Außer 2., 9., 15. + 16.12.

Eintritt: Tickets ab 39 EUR, erm. ab 29 EUR

Veranstaltung: Festival du Cirque: The 7 Fingers – „Duel Reality“

Ort: Grand Chapiteau auf dem Tollwood Winterfestival, Theresienwiese

Datum: 17.12. bis 22.12. – jeweils 19:30 Uhr, außer 22.12: 14 und 18 Uhr

Eintritt: Ab 39 Euro, erm. ab 29 Euro

Veranstaltung: Tollwood Winterfestival

Ort: Theresienwiese

Datum: 26. November bis 23. Dezember 2024

Festival du Cirque bis 22. Dezember 2024

Silvesterparty am 31. Dezember 2024

Der Eintritt zum Tollwood Winterfestival ist frei. Weitere Informationen unter www.tollwood.de