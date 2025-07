Weichenerneuerung in Fröttmaning: U6 fährt ab Donnerstag, 31. Juli, wieder regulär

Ab Donnerstag, 31. Juli, zu Betriebsbeginn fährt die U6 wieder regulär auf ihrem Linienweg zwischen Klinikum Großhadern und Garching-Forschungszentrum.

Seit 9. Juni haben die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) die Gleisanlagen nördlich des U-Bahnhofs Fröttmaning erneuert, da diese das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hatten. Insgesamt wurden sechs Weichen samt Schwellen und Schotter ausgetauscht. Außerdem wurden 640 Meter Fahrschiene und 1300 Meter Stromschiene erneuert.

Die Arbeiten waren der zweite Teil der Weichenerneuerung in Fröttmaning. Im vergangenen Jahr wurden bereits neun Weichen, 1000 Meter Fahrschiene sowie 1300 Meter Stromschiene ersetzt.

Restarbeiten bis Anfang August: Umstieg in Fröttmaning

Schlechte Witterung bei kritischen Bauabläufen hat zu einer Verzögerung der Arbeiten um wenige Tage geführt. Die Bauarbeiten und Sperrungen der U6 müssen daher bis voraussichtlich einschließlich 30. Juli verlängert werden.

Von Donnerstag, 31. Juli, bis Donnerstag, 7. August, finden noch Restarbeiten bei laufendem Betrieb statt. Fahrgäste müssen am Donnerstag, 31. Juli, sowie von Sonntag, 3. August, bis Donnerstag, 7. August jeweils ab 22 Uhr bis Betriebsende in Fröttmaning am selben Bahnsteig in den Zug am gegenüberliegenden Gleis wechseln.