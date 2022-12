Weihnachten im Gasteig HP8 – Doppelte Bescherung in der Isarphilharmonie

Für viele ist „Weihnachten im Gasteig“ Kult: Dieses Jahr findet das traditionelle Konzert an Heiligabend gleich zweimal statt.



„Unser Weihnachtsprogramm ist so vielseitig, dass es schade wäre, es nur ein einziges Mal zu spielen“, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner. „Außerdem sind die Ticketpreise moderat, so dass möglichst viele Menschen Weihnachten gemeinsam im Gasteig feiern können.“

Vor den Feiertagen sind die Veranstaltungskalender übervoll. An Heiligabend selbst ist es jedoch in München in Sachen Kunst und Kultur eher still. Außer im Gasteig: Seit mehr als 20 Jahren lädt das Kulturzentrum dazu ein, mit klassischer Festmusik und Weihnachtsliedern zum Mitsingen in den gemütlichen Teil der Weihnachtszeit überzugehen.

Erstmals führt BR-Moderator Maximilian Maier in diesem Jahr durch das Programm: Neben dem jungen, international gefragten Tenor Nutthaporn Thammathi singt der Chor der KlangVerwaltung. Dessen Dirigentin Christiane Büttig ist gleichzeitig die Leiterin des Konzerts. Sie mischt traditionelle Weihnachtslieder wie „Macht hoch die Tür“ oder „Joy to the World“ mit klassischen Werken wie Puccinis „Nessun dorma“ und Bachs „Italienischem Konzert“.

Musikalisch unterstützt werden sie dabei vom Arcis Saxophon Quartett, dem Percussionisten Christian Benning und dem Dirigenten und Organisten Hansjörg Albrecht am Klavier. Benning und Albrecht sorgen auch mit Improvisationen unter dem Titel „Best of Lieblingsweihnachtslieder“ für ein weiteres Highlight.



„Mit dieser Mischung aus Besinnlichem und purer Freude wollen wir uns gemeinsam auf das Fest einstimmen,“ sagt Gasteig-Chef Wagner.



Ein Überblick über das Programm:

– Michael Praetorius / Sandström: „Es ist ein Ros entsprungen“

– „Macht hoch die Tür“

– Johann Sebastian Bach: „Italienisches Konzert“, 1. Satz

– Adolphe-Charles Adam: „Cantique de Noel“

– John Rutter: „What sweeter music can we bring“

– Giacomo Puccini: „Nessun dorma“

– Impro: „Best of Lieblingsweihnachtslieder“

– Peter Wittrich: „Ein Weihnachtsspaß“

– „Oh, Du Fröhliche“

– Georg Friedrich Händel (Arr. John Rutter): „Joy to the world“

Weihnachten im Gasteig 2022

Samstag, 24. Dezember, 14 Uhr und 16 Uhr

Gasteig HP8, Isarphilharmonie

Hans-Preißinger-Straße