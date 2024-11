Weihnachten im Gasteig HP8 – Heiligabend in der Isarphilharmonie

„Weihnachten im Gasteig“ gehört für viele Münchnerinnen und Münchner ebenso zum Fest wie der geschmückte Baum. Am 24. Dezember um 14 Uhr kann man sich wieder in der Isarphilharmonie mit festlicher Musik und Liedern zum Mitsingen einstimmen.

„Im Gasteig begegnen sich Menschen das ganze Jahr über und erleben gemeinsam Kultur“, sagt Gasteig-Chefin Stephanie Jenke. „Dass das auch am Heiligen Abend so ist, ist uns sehr wichtig.“

Während die Veranstaltungskalender in der Adventszeit oft übervoll sind, ist es in München am 24. Dezember in Sachen Kunst und Kultur tatsächlich eher still. Außer im Gasteig: Seit mehr als 30 Jahren lädt das Kulturzentrum an Heiligabend traditionell zu „Weihnachten im Gasteig“ ein, der Kultveranstaltung mit klassischer Festmusik und Weihnachtsliedern zum Mitsingen.

Die künstlerische Leitung in diesem Jahr übernimmt die Dirigentin Christiane Büttig mit ihrem Chor der Klangverwaltung. Gemeinsam mit Andreas Kowalewitz, Pianist und viele Jahre Chefdirigent des Münchner Gärtnerplatztheaters, hat sie eine musikalische Reise von Nord nach Süd gestaltet, die Kowalewitz moderiert und größtenteils auch arrangiert hat, darunter Werke von Bach und Tschaikowski. Der Multi-Percussionist Christian Benning und die Münchner Philharmoniker Manuel von der Nahmer am Cello und Clément Courtin an der Geige sorgen für weitere Highlights.

„Weihnachten im Gasteig darf vieles sein: besinnlich, stimmungsvoll, laut und leise, lustig und feierlich“, sagt Stephanie Jenke. „Gerade an diesem Tag gilt: Ein gemeinsames Konzert ermöglicht eine Auszeit aus dem Alltag und schafft Verbindung. Allein sein muss bei uns niemand.“

Tickets gibt es ab sofort bei München Ticket . Tipp: Schnell Plätze sichern – die Nachfrage ist jedes Jahr groß!

Weihnachten im Gasteig 2024

Dienstag, 24. Dezember, 14 Uhr

Gasteig HP8, Isarphilharmonie

Hans-Preißinger-Straße, Sendling

Tickets von € 15,00 bis € 49,00; ermäßigt € 7,50 bis € 24,50 (zzgl. VVK) bei München Ticket .