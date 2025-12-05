Weihnachten im Gasteig HP8 – In 80 Minuten um die Welt

Bei „Weihnachten im Gasteig“ am 24.12 um 14 Uhr kann man in der Isarphilharmonie musikalisch um die Welt reisen.

Wer dabei sein will, muss schnell sein, denn die Tickets sind rar. Für viele Münchnerinnen und Münchner ist „Weihnachten im Gasteig“ längst Tradition: Gemeinsam stimmen sie sich mit festlicher Musik und Liedern zum Mitsingen auf die Feiertage ein.

„Dieses Jahr ist das Programm international“, sagt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke. „„Wir laden das Publikum ein zu einer Entdeckungsreise durch die Weihnachtslieder unterschiedlicher Länder – stimmungsvoll, überraschend und musikalisch abwechslungsreich.“

Im Mittelpunkt des Konzerts steht ein sechsköpfiges Gesangs-Ensemble, das von einem eigens zusammengestellten Quintett begleitet wird: Horn, Viola, Bass, Schlagzeug und Klavier sind als Kombi perfekt geeignet sowohl für traditionelle Melodien wie auch für moderne Arrangements.

Unter der Leitung von Andreas Kowalewitz treffen klassische Weihnachtsklänge auf jazzig-swingende Christmas-Evergreens: Vom alpenländischen „Es wird scho glei dumpa“ über französische Noël-Chansons, italienische und spanische Weihnachtssongs bis hin zu skandinavischen Winterliedern spannt sich der musikalische Bogen. Auch die Weihnachtskultur Amerikas und Südamerikas findet ihren Platz – rhythmisch, fröhlich und voller Energie. Durch die Veranstaltung führt Larissa Bothor, Moderatorin und Redakteurin bei BR-Klassik.

„Bei einigen Liedern ist Mitsingen ausdrücklich erwünscht“, sagt Stephanie Jenke. „So ein Konzert an Heiligabend schafft Gemeinschaft und verbindet: Im Gasteig HP8 ist an Weihnachten niemand allein.“