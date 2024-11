Weihnachten in der BMW Welt

Musik, Kreativität und festliche Erlebnisse für die ganze Familie – von Jazzkonzerten über eine LEGO-Ausstellung bis hin zu Kreativ-Workshops

Mit einem vielseitigen Veranstaltungs- und Aktionsprogramm für alle Altersgruppen startet die BMW Welt in die Advents- und Weihnachtszeit. Von stimmungsvollen Jazzkonzerten über eine festliche LEGO-Ausstellung bis hin zu kreativen Workshops und dem beliebten Wunschbaum erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm.

„Mit unserem vielfältigen Weihnachtsprogramm laden wir Familien, Auto- und Musikfans gleichermaßen ein, in der Vorweihnachtszeit unvergessliche Momente in der BMW Welt zu erleben“, so Sandra Wittemer, Leiterin der BMW Welt.

14. Dezember: BMW Young Artist Jazz-Konzert im Doppelkegel

Am Samstag, den 14. Dezember 2024, dürfen sich Jazzfreunde auf ein Doppelkonzert der diesjährigen Preisträgerinnen des BMW Young Artist Jazz Award, Susi Lotter und Marina Schlagintweit, freuen. Im Doppelkegel der BMW Welt werden die beiden aufstrebenden Künstlerinnen ihr Können präsentieren. Das Konzert beginnt um 19 Uhr und zeigt die Vielfalt und Kreativität der jungen Jazzszene. In der Bavarie der BMW Welt wird dazu ein spezielles Menü ab 17.00 Uhr angeboten. Tickets und weitere Informationen unter:

https://www.muenchenticket.de/event/bmw-young-artist-jazz-award-30974/.

Ab 15. November: BMW Welt x LEGO®: Festlicher Zauber für kleine und große Baumeister

Ab dem 15. November können Besucher in der BMW Welt zahlreiche weihnachtlich gestaltete LEGO®-Modelle bewundern. Schon zur Osterzeit konnte LEGO® in der BMW Welt Groß und Klein für die Welt des Bauens begeistern.

Kreative Adventswochenenden im Campus der BMW Welt für die ganze Familie

An den Adventssamstagen verwandelt sich der Campus der BMW Welt in eine weihnachtliche Filmwerkstatt für Kinder. In kleinen Gruppen können die jungen Regisseure ihren eigenen Weihnachtsfilm in Stop-Motion-Technik drehen – von der Entwicklung der Szenen bis zur Aufnahme der passenden Musik. Bei Punsch und Plätzchen basteln die Kinder winterliche Kulissen und kreative Figuren. Tickets können über den Ticketshop erworben werden:

https://tkts.bmw-welt.com/de/articles?type=museum_admission&article=9a719202-cc5e-4b49-ad1a-2266db47857b.

Auch an den Adventssonntagen ist für kreative Köpfe einiges geboten: Unter Anleitung können Besucher jeden Alters aus recycelten Plastikflaschendeckeln einzigartige Deko-Weihnachtsbäume gestalten. So entsteht nachhaltige Weihnachtsdekoration durch die Wiederverwertung von Altplastik. Für das Sonntagsprogramm ist keine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen zu den Aktionen am Adventswochenende unter:

https://www.bmw-welt.com/de/workshops-und-unterhaltung/veranstaltungen/uebersicht.html.

30. November, sowie 21. und 22. Dezember: Magische Momente bei den Candlelight-Konzerten

Die diesjährigen Candlelight-Konzerte finden im Auditorium der BMW Welt statt und bringen das Publikum an verschiedenen Terminen im November und Dezember in festliche Stimmung. Die Auftritte sind jeweils am 30. November um 17:30 Uhr und 20:30 Uhr, sowie am 21. und 22. Dezember um 18:00 Uhr und 20:30 Uhr. Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste bereits am 30. November, wenn das Candlelight-Konzert erstmals von einer beeindruckenden Air Performance Akrobatik begleitet wird. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Buchungen unter:

https://www.bmw-welt.com/de/workshops-und-unterhaltung/veranstaltungen/uebersicht.html.

Digitaler Wunschbaum: Ein Zeichen der Solidarität zur Weihnachtszeit

In Zusammenarbeit mit dem KulturRaum München e.V. unterstützt die BMW Welt auch in diesem Jahr wieder Münchner Kinder in schwierigen Lebenslagen. Der Wunschbaum, der in diesem Jahr erstmals in digitaler Form umgesetzt wird, ist von Mitte November bis Mitte Dezember auf einer großen LED-Wand in der BMW Welt zu finden. Besucher können die Wünsche direkt einsehen und mit einer Spende für strahlende Kinderaugen sorgen.

30. November: 3. Afterworkparty MUNICH im Doppelkegel

Am 30. November findet bereits zum dritten Mal die Afterworkparty MUNICH in der BMW Welt statt. Bei Drinks und Musik in der einzigartigen Atmosphäre des Doppelkegels lässt sich der Arbeitstag entspannt ausklingen. Tickets gibt es unter:

https://www.afterwork-event.com/event-details/aw-saturday-bmw-welt.

Vorübergehende Schließung der BMW Welt Anfang 2025 für Sanierungsarbeiten

Die BMW Welt wird vom 7. Januar bis 10. Februar 2025 für fünf Wochen geschlossen, um umfassende Sanierungsmaßnahmen und bauliche Veränderungen durchzuführen, die zu einem noch besseren Besucher- und Kundenerlebnis führen sollen. Während der Schließung finden keine Fahrzeugauslieferungen statt. Über die weiterhin verfügbaren digitalen Beratungsformate informiert die BMW Welt in den Social-Media-Kanälen.