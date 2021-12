Weihnachten in Hellabrunn

Es ist fast schon eine Tradition, dass die tierischen Bewohner in Hellabrunn bereits einige Tage vor Weihnachten einen bunt geschmückten Christbaum von ihren Tierpflegerinnen und Tierpflegern bekommen – nicht zuletzt auch, damit es pünktlich zu den Feiertagen weihnachtliche Fotos aus dem Münchner Tierpark gibt. In diesem Jahr freuten sich Giraffen, Zebras, Stachelschweine, Paviane, Pinselohrschweine, Riesenschildkröten, Waschbären, Meerschweinchen, Kattas, Kiangs, Schimpansen, Elefanten und sogar die Mäuse im Maushaus über kleine und große Tannenbäume.

Zugegeben, die Freude war nicht bei allen Tieren gleich groß – während sich die Schimpansen lautstark und in Windesseile über den mit Papayas, Äpfeln und Paprika geschmückten Baum hermachten, waren die Giraffen und Stachelschweine zunächst zögerlich – doch irgendwann packt jedes Tier die Neugierde. Die geschmückten Tannenbäume machen sich aber nicht nur auf den weihnachtlichen Fotos aus Hellabrunn gut, sie dienen auch der Tierbeschäftigung – schließlich gibt es solch einen Baum nicht jeden Tag und die Tiere sind mit den Leckereien und Geschenkboxen einen gewissen Zeitraum – der mal kürzer oder länger ist – beschäftigt. Das Verstecken und Verpacken des Futters erschwert die Suche nach Futter und simuliert so die Nahrungsbeschaffung in der Natur.

Generell lässt sich gut beobachten, dass Fluchttiere wie Kiangs, Zebras oder eben Giraffen etwas vorsichtiger mit ihrem Weihnachtsgeschenk umgehen als Waschbären, Kattas, Pinselohrschweine oder Paviane – hier lag der Baum deutlich schneller auf dem Boden und war auch von seiner schönen und leckeren Dekoration in Form von Früchten und Gemüsen nach wenigen Minuten befreit. Am gemütlichsten gehen wohl die Seychellen-Riesenschildkröten mit ihrem Geschenk vor – da steht der Baum auch mal eine halbe Stunde völlig unbeachtet in der Anlage, bevor ganz gemächlich am Baumschmuck geknabbert wird. Bei der Hellabrunner Elefantenfamilie hingegen wird ganz anders vorgegangen: Hier werden die Bäume gar nicht erst geschmückt, da sie sowieso innerhalb kürzester Zeit zerkleinert und komplett gefressen sind.

„Es ist schön zu sehen, mit welcher Kreativität und welchem Herzblut sich die Tierpflegerinnen und Tierpfleger in Hellabrunn tagtäglich – und ganz besonders jetzt zu den Feiertagen – um ihre Schützlinge kümmern und Ihnen eine Freude bereiten. Das macht unseren Münchner Tierpark zu einem ganz besonderen Ort. Und so kann ich allen einen Besuch zur Weihnachtszeit wärmstens empfehlen“, so Aufsichtsratsvorsitzende und Bürgermeisterin Verena Dietl.

Tierparkdirektor Rasem Baban fügt hinzu: „Ich möchte allen Besucherinnen und Besucherin, die uns in diesem nicht einfachen Jahr die Treue gehalten haben, von Herzen danken. Ich wünsche all unseren Fans, Spendern, Förderern, Tierpaten, ehrenamtlich Engagierten und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein wunderschönes Weihnachtsfest.“

Wie in jedem Jahr gibt es auch nach Weihnachten noch weitere Christbäume für die tierischen Bewohner in Hellabrunn. Diese Bäume kommen von ausgewählten Händlern, sind schadstofffrei und wurden in der Regel vor Weihnachten nicht mehr verkauft. Ausgediente Weihnachtsbäume aus Privathaushalten können leider nicht angenommen werden.

Der Tierpark Hellabrunn hat an den Feiertagen wie folgt geöffnet: