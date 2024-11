Weihnachtliche Glücksmomente in den Pasing Arcaden: Vielfältiges Programm für Groß und Klein im Dezember

Erstes Adventswochenende: Funkelnder Auftakt mit „Lights On“

Ein glitzerndes Lichtermeer, fröhliche Gesichter und der Duft der Weihnacht in der Luft: Die Pasing Arcaden verwandeln sich auch in diesem Jahr wieder in eine festliche Erlebniswelt voller zauberhafter Begegnungen und magischer Überraschungen. Nachdem das Weihnachtsdorf außen auf dem Paseo bereits Eröffnung feierte, folgt innen am 29. November die große Beleuchtungszeremonie „Lights on“, bei der sich das beliebte Vier-Sterne-Shoppingcenter offiziell in den Festtagsmantel hüllt.

Erstes Adventswochenende: Funkelnder Auftakt mit „Lights On“

Am 29. November geht es um 13 Uhr los mit einem spannenden Rahmenprogramm: Die Pasing Arcaden verteilen Lebkuchenmänner und Gewinnspielkarten und zur jeweils vollen Stunde finden rhythmische Trommelshows statt. Um 17 Uhr folgt dann in Begleitung einer Moderatorin das festliche Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung. Dabei steht der neue XXL-Weihnachtsbaum im Fokus, der sich wieder über mehrere Stockwerke erstreckt und in diesem Jahr mit Liebe zum Detail bayerische Weihnachtsdeko trägt. Besonderer Hingucker: Die Lichter gehen an, indem sich zwei auserwählte Menschen an den Händen halten. Direkt nach der Zeremonie findet die Auslosung des Gewinnspiels statt, bei dem die Glücklichen Geschenkkarten im Wert von bis zu 250 Euro gewinnen.

Zweites Adventswochenende: Besuch von Olaf und Bastelspaß

Ab dem 6. Dezember starten dann die regelmäßigen Weihnachtsaktionen. Den Auftakt macht Olaf, der Klein und Groß mit süßen Schmankerln zum Nikolaus belohnt. Auch der Weihnachtsmann bringt sich schon mal in Stellung und sammelt die Wunschzettel von kleinen Besuchern und Besucherinnen ein. Am Samstag, den 7. Dezember, wartet der Weihnachtsmann erstmalig von 13 bis 19 Uhr im Untergeschoss neben dem großen Weihnachtsbaum auf die Kids. Von 11 bis 19 Uhr wird auf der Aktionsfläche vor dem Food Court fleißig für die eigenen vier Wände gebastelt: In einem DIY-Workshop gestalten Interessierte ihre eigenen Baumanhänger. Für die musikalische Untermalung sorgt eine Saxophonistin.

Drittes Adventswochenende: Naturkosmetik-Workshop und Stelzenläufer

Am Freitag, den 13. Dezember, sorgen Stelzenläufer in bayerischer Kostümierung für große Augen, während es am Samstag, den 14. Dezember, ebenfalls von 11 bis 19 Uhr wieder kreativ wird. Wer einem Herzensmenschen mit etwas selbst Gebasteltem eine Freude machen möchte, ist hier genau richtig: In einem Naturkosmetik-Workshop stellen Neugierige unter Anleitung Honig-Peeling her. Auch der Weihnachtsmann stattet den Pasing Arcaden von 13 bis 19 Uhr wieder einen Besuch ab, während stimmungsvolle Livemusik durch das Center hallt. Übrigens: Für alle Wunschzettel-Schreiber, die ihren Zettel bis zum Abend des 14. Dezembers beim Weihnachtsmann abgeben, könnte der Wunsch Wirklichkeit werden. Fünf davon, die am 19. Dezember gezogen werden, dürfen sich über eine Geschenkekarte im Wert von 100 Euro freuen.

Viertes Adventswochenende: Das große Finale

Am letzten Wochenende vor dem Fest der Liebe sind die „Little Peppers“ am Freitag, den 20. Dezember, vor Ort. Am Samstag, den 21. Dezember, gibt es neben Last-Minute-Wünschen beim Weihnachtsmann, der noch einmal von 13 bis 19 Uhr im Untergeschoss wartet, eine weitere Bastelaktion. Dieses Mal geht es um die passende Verpackung, die unter dem Baum liegt: Bei Livemusik der Saxophonistin werden Weihnachtskarten und -tüten zwischen 11 und 19 Uhr in mühevoller Handarbeit gestaltet.

Über den gesamten Zeitraum bis zum Fest: Besondere Weihnachtsbäume

Neben dem facettenreichen Unterhaltungsprogramm freut sich Sabine Leuthner, Centermanagerin der Pasing Arcaden, auch im Jahr 2024 wieder über die Initiative von Aktion Brücke, die bereits im Vorjahr ein großer Erfolg war: „Neben unserem XXL-Hingucker im Nadelgewand steht im Untergeschoss wieder der Wunschbaum der Aktion Brücke. Hier kann sich jeder, der Gutes tun will, Wünsche von Obdachlosen aussuchen und erfüllen. Die gekauften Artikel können bei der Information abgegeben werden und kommen dann zur Aktion Brücke, die sie an die Bedürftigen weitergeben. Wir waren beim letzten Mal begeistert über den Zusammenhalt und die Bereitschaft unserer Kundinnen und Kunden, etwas zu spenden. Daher hoffen wir auch in diesem Jahr, gemeinsam etwas zu bewegen. Das gehört für uns in einer Nachbarschaft einfach dazu.“ Auch die Schüler und Schülerinnen der Klassen 1cg, 1dg, 2dg, 4dg der Schererschule durften sich kreativ austoben und haben vier wundervolle Bäume geschmückt, die im Obergeschoss stehen. Mittels einer digitalen Abstimmung wird der schönste Baum gekürt. Die Gewinnerklasse wird mit einem Geschenk der Pasing Arcaden belohnt. Für alle anderen gibt es ebenfalls einen kleinen Preis. Somit kann die Vorweihnachtszeit gebührend starten – und wer nach all dem (Geschenke-)Shopping eine Auszeit braucht, findet diese bei einem Glühwein und einem himmlischen Crêpe auf dem Weihnachtsdorf auf dem Paseo.