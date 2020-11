Weihnachtliche Lichtspiele in der Münchner Altstadt

Immer den Lichtern nach! So wird ab Samstag, 28. November 2020, ein (Shopping-) Spaziergang durch die vorweihnachtliche Innenstadt zu einem besonderen Adventserlebnis. Da der Münchner Christkindlmarkt mit seinem speziellen Flair in diesem Jahr nicht stattfinden kann, hat sich das Referat für Arbeit und Wirtschaft mit den Lichtkünstlern vom Münchner Atelier für Lichtkunst mbeam zusammengetan, um auch in Corona-Zeiten Weihnachtsstimmung in die Münchner Altstadt vom Stachus bis zum Marienplatz und in die Sendlinger Straße bis zur Asamkirche zu bringen.

Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft: „Licht und Advent gehört zusammen. Es ist die Vorfreude auf das Weihnachtsfest und auch die Hoffnung auf das Ende der Corona-Pandemie, die im Moment unser Leben überschattet. Deshalb Deshalb wollen wir in diesem Jahr mit den „Weihnachtlichen Lichtspielen“ Freude und ein besonderes Erlebnis in unsere Fußgängerzone bringen. Zusammen mit dem Christbaum auf dem Marienplatz und den weihnachtlich beleuchteten Geschäften erstrahlt die Innenstadt so im vorweihnachtlichen Glanz.“

Insgesamt acht “Weihnachts-Reflektionen” mit verschiedenen Motiven an unterschiedlichen Fassaden bekannter Gebäude wie dem Karlstor und der Asamkirche und auf Gehwegen in der Fußgängerzone und in der Sendlinger Straße werden schon von weitem sichtbar sein. Lichtmotive wie Sterne, Schneekristalle und stilisierte Christbäume wechseln in sanfter, changierender Bewegung dezent die Farben von Schneeweiß bis Weihnachtsrot, überraschen die Passanten und laden zu weiteren Entdeckungen ein.

Zwei große “Sternen-Inseln” markieren unweit des Karlstors in der Fußgängerzone und in der Sendlinger Straße den Anfang und (fast) das Ende des Lichterrundgangs. Vier bis fünf Meter hoch ragen Sterne in wechselnder Lichtintensität und Farblichkeit in den Münchner Himmel. Um die Sterne herum sind Sitzinseln für kurze Verschnaufpausen beim Weihnachtsgeschenke-Einkauf verbaut. Wer sich noch an die „Sternen_Weg“-Lichtinstallation am Ruffinihaus im letzten Jahr erinnert, wird deren Sterne upgecycelt in den neuen Lichtplattformen wiedererkennen.

Die „Weihnachtlichen Lichtspiele“ sind bis zum Dreikönigstag, 6. Januar 2021, jeweils täglich von 16.30 bis 22.30 Uhr zu sehen, die beiden Sternen-Inseln leuchten den ganzen Tag.