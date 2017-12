Weihnachtsbesuch von OB Dieter Reiter auf der Feuerwache 5

Nicht nur das „Ozapfen“ auf der Wiesn ist eine Tradition die auf den damaligen Oberbürgermeister, Thomas Wimmer zurückzuführen ist. Auch den Besuch des OB beiDienstkräften, die an Heilig Abend ihren Dienst versehen, hat der „Wimmer Dammerl“ eingeführt.

Eben dieser Tradition folgend hat das amtierende Stadtoberhaupt, Dieter Reiter mit Gattin Petra, heute die Wachabteilung C der Feuerwache 5 in Ramersdorf besucht. Nicht umsonst wird er sich um die Mittagszeit bei den Feuerwehrler angekündigt haben. Wo er doch in den letzten Jahren schon die Erfahrung machen durfte, dass es sich die Einsatzkräfte nicht schlecht gehen lassen.

Nach einer Portion Leberkäs und einigen persönlichen Gesprächen ging es zum prominenten Gruppenfoto. Bevor sich der Oberbürgermeister zur eigenen Familie verabschiedete, überreichte ihm der stellvertretende Dienststellenleiter, Ltd. Branddirektor Jörg Fiebach einige Exemplare des begehrten Feuerwehrkalender 2018. Auch der Oberbürgermeister war nicht mit leeren Händen gekommen. Er hatte herzhafte Präsente im Gepäck. Diese übergab er an den stellvertretenden Wachabteilungführer, Christian Rottenaicher für die Wachmannschaft.