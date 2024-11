Weihnachtsdorf in der Residenz – 18.11. bis 22.12.2024

Auch dieses Jahr lädt das Weihnachtsdorf in der Residenz München zu einem stimmungsvollen vorweihnachtlichen Erlebnis ein. Vom 18. November bis 22. Dezember 2024 ist der Markt täglich von 11.00 bis 21.00 Uhr geöffnet, mit einer Ausnahme: Am Totensonntag, dem 24. November, bleibt das Weihnachtsdorf geschlossen. Am letzten Markttag, dem 22. Dezember, endet der Betrieb um 20.00 Uhr.

Eröffnungstag mit musikalischem Highlight

Am 18. November startet das Weihnachtsdorf mit einem großen Eröffnungsprogramm. Ab 14.00 Uhr öffnen die Stände, und die Isartaler Blasmusik unter der Leitung von Adi Stahuber sorgt ab 16.00 Uhr für festliche Klänge im Herzen des Marktes.

Traditionelles Kunsthandwerk und kulinarische Vielfalt

Die Besucher erwartet auch in diesem Jahr eine besondere Auswahl an Kunsthandwerk:

Holzschnitzereien aus Tirol, live vor Ort gefertigt.

aus Tirol, live vor Ort gefertigt. Altbayerische Krippen und Krippenfiguren .

. Traditionelle Räuchermännchen.

Kulinarisch bleiben keine Wünsche offen: Von herzhaften Schmankerln über vegetarische Köstlichkeiten bis hin zu süßen Verlockungen ist alles geboten. Dazu gibt es eine Vielzahl an heißen Getränken, darunter Glühwein in verschiedenen Sorten und hausgemachten Eierpunsch.

Nikolaus und Spendenaktionen

Am 5. und 6. Dezember, jeweils um 17.00 Uhr, besucht der Nikolaus das Weihnachtsdorf und verteilt kleine Geschenke an die Kinder (solange der Vorrat reicht).

Wie jedes Jahr steht eine Hütte für das Kinderhospiz bereit, deren Erlös komplett gespendet wird. Zusätzlich sammelt eine Spendenbox in der Kirche Beiträge zugunsten der Klinikclowns.

Highlights für die ganze Familie

Ein besonderes Highlight ist der Märchenwald, der mit liebevoll gestalteten Märchenszenen und verschneiten Landschaften Groß und Klein verzaubert. Der sprechende Elch sorgt dabei für Unterhaltung, und das Kasperltheater lädt die jüngsten Besucher zu einer fröhlichen Vorstellung ein.

Christbaum-Verschenken zum Abschluss

Am letzten Tag, dem 22. Dezember, können ab 11.00 Uhr die Christbäume, die das Weihnachtsdorf geschmückt haben, gratis abgeholt werden.

Eintritt

Der Eintritt ins Weihnachtsdorf und alle Attraktionen ist kostenlos.

Freuen Sie sich auf eine unvergessliche Vorweihnachtszeit inmitten der festlich geschmückten Residenz!

Mer unter: www.dasweihnachtsdorf.de