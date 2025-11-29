WeihnachtsMacherei 2025 eröffnet

Die WeihnachtsMacherei 2025 ist am 27. November feierlich eröffnet worden und verwandelte den Quartiersplatz der Macherei München vom ersten Moment an in eine moderne, urbane Winterwelt. Nach einer kurzen Ansprache durch Quartiersmanagerin Kyra Metzger, die das Engagement der lokalen Akteurinnen und Akteure hervorhob, eröffnete Stadträtin Julia Schönfeld-Knor (SPD) offiziell das Winterevent. In ihrer Rede betonte sie die Bedeutung kreativer, offener Begegnungsorte im Münchner Advent und lobte die besondere Mischung aus Kultur, Gemeinschaft und moderner Stadtkultur, für die die WeihnachtsMacherei steht.

Der Platz präsentierte sich zum Auftakt im warmen Lichterglanz, mit Feuerinstallationen und den beliebten Retro-Skigondeln, die sofort für ein unverwechselbares Ambiente sorgten. Die Eröffnungsfeier begann am frühen Abend, begleitet von einer atmosphärischen Feuershow und Live-Musik des Duos QUEENO, die dem Veranstaltungsgelände eine besondere Spannung verliehen und für lebhafte Stimmung sorgten.

Die Mischung aus kulturellem Programm, kulinarischen Winterklassikern und außergewöhnlichen Gestaltungselementen bestätigte schon am ersten Abend den Anspruch, kein gewöhnlicher Weihnachtsmarkt zu sein. Besonders die neue Eisstockbahn zog viele neugierige Gruppen an und etablierte sich schnell als Publikumsmagnet. Während die ersten Teams spielerisch gegeneinander antraten, genossen andere Besucher Glühwein oder winterliche Spezialitäten und wärmten sich in den illuminierten Gondeln.

Auch die in diesem Jahr stärker integrierten Kunst- und Sozialprojekte – darunter der Wunschbaum mit Botschaften aus inklusiven Wohngemeinschaften – verliehen der Eröffnung eine emotionale Tiefe und machten die WeihnachtsMacherei erneut zu einem Ort, an dem Erlebnis, Kultur und Gemeinschaft selbstverständlich ineinandergreifen.

Der Auftakt zeigte eindrucksvoll, dass die WeihnachtsMacherei 2025 ihre Position als kreatives, urbanes Winterevent weiter ausbaut. Mit einem dichten Programm aus Live-Acts, DJ-Abenden, kulinarischen Highlights und stilvoller Atmosphäre verspricht sie auch in den kommenden Wochen ein beliebter Treffpunkt für Münchnerinnen, Münchner und Gäste aus der Region zu werden. Wenn der Eröffnungsabend bereits ein Vorgeschmack war, dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf eine außergewöhnlich stimmungsvolle Vorweihnachtszeit freuen.

Zeitraum: 27. November bis 21. Dezember 2025

Öffnungszeiten:

Donnerstag–Samstag: 16-22 Uhr

Sonntag: 14-19 Uhr

Ort:

Quartiersplatz, Macherei München

Berg-am-Laim-Straße 103

81673 München

Anfahrt:

S-Bahn: Leuchtenbergring

U-Bahn: U2 Josephsburg

Tram/Bus: Haltestelle Schlüsselbergstraße