Weihnachtsmarkt am Sendlinger Tor – 24. November bis 22. Dezember 2025

Der Weihnachtsmarkt am Sendlinger Tor gehört zu den traditionsreichsten Märkten Münchens. Bereits im Jahr 1886 wurde hier festliche Stimmung verbreitet. Seit 1996 findet der Christkindlmarkt wieder auf dem historischen Gelände direkt am Sendlinger Tor statt – ein Ort, der mit seinem Lichterglanz und der romantischen Kulisse jedes Jahr aufs Neue verzaubert.

Beim gemütlichen Bummel über den kleinen, aber feinen Markt erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit weihnachtlicher Musik, das täglich Groß und Klein in festliche Stimmung versetzt. In den liebevoll geschmückten Buden finden sich Geschenkideen aus aller Welt: Keramik aus Lettland, handgefertigte Traumfänger, Olivenholz-Arbeiten, selbstgebrannte Spirituosen, Schraubenmännchen, Silberschmuck, Strickwaren, Produkte aus Schafschurwolle, Lederbörsen, Strumpfwaren, Hundekekse, Dekokissen, Tischdecken sowie Duft- und Aromakerzen.

Auch kulinarisch ist bestens gesorgt: Der Duft von Bratwürsten, Waffeln, Crêpes, Schokoladenfrüchten, Liebesäpfeln, gebrannten Mandeln und Elisenlebkuchen liegt in der Luft. Zum Aufwärmen locken verschiedene Glühweinsorten, Kinderpunsch, Kaffeespezialitäten, Eierlikörpunsch und echter Kakao mit Milch und Sahne.

Ein besonderes Highlight für die kleinen Besucher: Der Nikolaus schaut ebenfalls vorbei, um den Kindern eine Freude zu bereiten.

Öffnungszeiten:

24. November – 22. Dezember 2025

Täglich von 10:30 bis 21:00 Uhr

Alle Angaben ohne Gewähr.

Erleben Sie den 29. Christkindlmarkt am Sendlinger Tor – ein Ort voller Lichter, Düfte und Weihnachtsfreude mitten im Herzen Münchens.