Weihnachtszeit am Münchner Airport – Christbaum erstrahlt an der Zentralallee

Pünktlich zum ersten Advent – wie in jedem Jahr – heißt ein prächtiger Christbaum Passagiere, Besucher und Beschäftigte am Münchner Flughafen willkommen. Die 15 Meter hohe Tanne an der Zentralallee stammt wie auch im vergangenen Jahr aus Unterreit aus dem Landkreis Mühldorf am Inn. Für den Lichterschmuck sind 115 Lichterketten mit einer Gesamtlänge von rund 2.500 Metern und 2.300 stromsparenden LED-Lämpchen am Baum befestigt worden.

Die Beleuchtung wird – wie seit einigen Jahren – über einen Dämmerungsschalter gesteuert, so dass tagsüber Energie gespart wird.