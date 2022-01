Weißwurst-Impfen am Nockherberg – Samstag 15.1.2022

Impfen schützt vor schlimmen Covid-Erkrankungen. Dass im großen Festsaal des Paulaner am Nockherberg vorübergehend geimpft statt gefeiert wird, ist bereits bekannt. Um noch mehr Bürgerinnen und Bürger zum Piks zu bewegen, findet am Samstag, 15.1.2022 von 11 bis 15 Uhr ein „Weißwurst-Impfen“ am Nockherberg statt.

Die Zahlen der Covid 19-Infektionen explodieren und weitere harte Einschränkungen für die Gastronomie stehen auf der Agenda. Der derzeit einzige Weg, der aus diesem Dilemma führen kann, ist die Impfung. Um noch mehr Münchnerinnen und Münchner zu diesem Schritt zu bewegen, veranstalten die Wirte des Paulaner am Nockherberg, Christian Schottenhamel und Florian Lechner, mit den Betreibern der dort beheimateten Impfstation ein Weißwurst-Impfen. „Alles, was uns Normalität und Lebensfreude zurückbringt, unterstützen wir“, ist die klare Meinung der beiden Wirte. Deshalb erhält an diesem Samstag jeder oder jede, der sich gegen Covid 19 impfen lässt, im Anschluss ein paar Weißwürste mit Senf und Breze.

Die Aktion findet statt am Samstag, 15.1.2022, von 11 bis 15 Uhr. Alle Arten von Impfung sind möglich: Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Zur Verfügung steht der Impfstoff von Moderna.

Termine sind für alle Impfwilligen buchbar unter:

https://nockherberg.impfapp24.de/