Weißwurstprüfung der Metzger-Innung München 2026

Am Dienstag, den 20. Januar 2026, fand in Gaßners Marktstüberl im Münchner Viehhof die traditionelle Weißwurstprüfung der Metzger-Innung München statt. Ziel der jährlich durchgeführten Qualitätsprüfung ist es, die handwerkliche Güte und den unverwechselbaren Geschmack der original Münchner Weißwurst zu sichern und die besten Erzeugnisse der Innungsbetriebe zu ermitteln. Teilnahmeberechtigt waren ausschließlich Mitgliedsbetriebe der Metzger-Innung München sowie die städtische Berufsschule für das Metzgerhandwerk und die Adolf-Kolping-Berufsschule. Die zu prüfenden Weißwürste wurden ohne vorherige Ankündigung direkt in den Betrieben abgeholt, um eine realistische und unverfälschte Bewertung zu gewährleisten.

Eine hochkarätig besetzte Jury nahm sich der anspruchsvollen Aufgabe an und beurteilte die Proben nach den Kriterien Aussehen, Geruch, Geschmack und Konsistenz. Unter dem Vorsitz des stellvertretenden bayerischen Landes-Innungsmeisters und Obermeisters Werner Braun (Metzger-Innung Dachau) sowie Obermeister Peter Heimann (Metzger-Innung Ebersberg) brachten auch prominente Persönlichkeiten ihre Expertise ein: die Münchner Gastronomen und Wiesn-Wirte Christian Schottenhamel und Peter Reichert, die Kabarettistin und Schauspielerin Constanze Lindner, Dr. Christian Scharpf, Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, sowie erfahrene Veterinärinnen. Parallel zur sensorischen Prüfung wurden die Weißwürste in einem unabhängigen Lebensmittel-Labor umfassend chemisch und mikrobiologisch untersucht, um auch höchsten lebensmittelrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Die Ergebnisse der Weißwurstprüfung werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben und zeigen einmal mehr, welchen Stellenwert Qualität, Tradition und handwerkliche Sorgfalt im Münchner Metzgerhandwerk haben.

So bleibt die Münchner Weißwurst auch 2026 das, was sie seit jeher ist: ein kulinarisches Kulturgut, getragen von gelebter Tradition, meisterlichem Handwerk und echter Leidenschaft für Qualität.