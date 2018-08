Weiter großes Geduldspiel auf den Heimreiserouten

Zeitweiliger Stillstand auf Deutschlands Fernstraßen: Um dieses Stauerlebnis dürften Autofahrer am Wochenende nicht herumkommen. Der Rückreiseverkehr aus dem Urlaub läuft weiter auf vollen Touren. In Nordrhein-Westfalen, Teilen der Niederlande und etlichen anderen Nachbarländern enden demnächst die Ferien. Der Verkehr in Richtung Urlaubsgebiete hingegen lichtet sich spürbar. An diesem Samstag gilt zum letzten Mal das Sommerfahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen.

Das sind die besonders belasteten Strecken:

• Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

• A 1 Puttgarden – Hamburg – Bremen

• A 1 /A 3 / A 5 Kölner Ring

• A 2 Berlin – Braunschweig – Hannover – Dortmund

• A 3 Passau – Nürnberg – Frankfurt – Köln

• A 5 Basel – Karlsruhe – Frankfurt – Hattenbacher Dreieck

• A 6 Heilbronn – Nürnberg

• A 7 Flensburg – Hamburg

• A 7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg – Kassel

• A 8 Salzburg – München – Stuttgart

• A 9 München – Nürnberg – Berlin

• A 10 Berliner Ring

• A 45 Aschaffenburg – Gießen – Hagen

• A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

• A 93 Kufstein – Inntaldreieck

• A 95 /B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

• A 96 München – Lindau

• A 99 Umfahrung München

Im benachbarten Ausland ist die Urlauber-Rückreisewelle ebenfalls noch nicht abgeebbt. Unter anderem enden in Kürze in Österreich und der Schweiz die Ferien. Die Staus in Richtung Süden allerdings werden weniger. Eine detaillierte Übersicht über die Staufallen im Ausland gibt es unter => bit.ly/adac_staufallen_ausland. An den Autobahnübergängen Suben (A 3 Linz – Passau), Walserberg (A 8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein – Rosenheim) sind Wartezeiten von bis zu 90 Minuten zu erwarten.