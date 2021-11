Weiter verschärfte Coronaregeln – Christkindlmarkt ist abgesagt

Aufgrund der auf hohem Niveau weiter stark steigenden Infektionszahlen sind mit der neuen Fassung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung heute landesweit strengere Coronaregeln in Kraft getreten, um eine Überlastung des Gesundheitswesens und insbesondere des Intensivbereichs zu verhindern.

Damit gelten jetzt auch in München folgende Verschärfungen:

In der Gastronomie und in Beherbergungsunternehmen gilt jetzt auch 2G (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene). Bei körpernahen Dienstleistungen bleibt es bei 3G-Plus (Zutritt für Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete).

Die Betreuung in festen Gruppen in den Kindertageseinrichtungen sowie die generelle Testpflicht für alle Besucher*innen in Alten- und Pflegeheimen galten in München bereits aufgrund städtischer Allgemeinverfügungen.

Außerdem hat Oberbürgermeister Dieter Reiter nach eingehender Beratung im heutigen Krisenstab der Stadt entschieden, den Münchner Christkindlmarkt abzusagen: „Es ist eine bittere Nachricht, die ich heute für alle Münchnerinnen und Münchner und besonders auch für die Standlbesitzer habe, aber die dramatische Situation in unseren Kliniken und die exponentiell steigenden Infektionszahlen lassen mir keine andere Wahl: Es geht jetzt darum, größere Menschenansammlungen möglichst zu vermeiden.“

Der Christkindlmarkt auf dem Marienplatz und den umliegenden Plätzen kann nicht abgegrenzt werden und die Zahl der Gäste und die Einhaltung der 2G-Regel wären damit nicht kontrollierbar. Und das in der gerade in der Vorweihnachtszeit sowieso schon stark frequentierten Fußgängerzone. Gleiches gilt für den Winterzauber auf dem Viktualienmarkt.

Für die privaten Christkindlmärkte, deren Besucherzahl begrenzt und kontrolliert werden kann, gilt die 2G-Plus Regel – also der Zugang ist nur für geimpfte oder genesene Personen mit negativem Schnelltest möglich