Weitere feste Toiletten in städtischen Grünanlagen

Das Baureferat hat fünf neue feste Toilettenanlagen realisiert. Die Standorte sind am Michaelianger in Berg am Laim, Im Gefilde in Perlach, in der Grünanlage Valpichler-/Von-der-Pfordten-Straße in Laim, am Goldschmiedplatz in Feldmoching-Hasenbergl sowie am Georg-Freundorfer-Platz auf der Schwanthalerhöhe. Die Anlagen sind ab sofort in Betrieb.

Grundlage ist die Bedarfsermittlung gemäß Stadtratsbeschluss „Toiletten im öffentlichen Raum“ vom Dezember 2019. Bau, Unterhalt und Betrieb der Anlagen hat das Baureferat an einen externen Betreiber vergeben. Alle Toiletten sind behindertengerecht und werden auf geringstmöglicher Grundfläche auch besonderen Anforderungen gerecht. Die neuen Anlagen entsprechen mit einem aufklappbaren Baby-Wickeltisch, einem unterfahrbaren Waschbecken, Seifenspender, Handtrockner und Ablage, einem Urinal sowie einer Notrufeinrichtung dem aktuellsten Stand der Technik. Die Kabinen aller Anlagen reinigen sich nach jedem Toilettengang automatisch. Zusätzlich sorgt Personal des vom Baureferat beauftragten Betreibers für den hygienisch einwandfreien Betrieb. Die Toiletten sind ganzjährig und täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet; die Benutzung ist kostenlos.