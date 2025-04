Weitere Gewaltdelikte an Ostern im Bahnbereich

Nachdem bereits über die Ostertage zu Gewaltdelikten im Bahnbereich berichtet worden war, kam es am Ostersonntag bzw. -montag zu zwei weiteren öffentlichkeitswirksamen Vorfällen. Einmal wurde DB-Sicherheitspersonal angegriffen – einmal Bundespolizisten Widerstand geleistet.

Nr. 1 / Isartor – Jugendliche griffen DB-Security an:

Gegen 22:30 Uhr fielen DB-Sicherheitsmitarbeitern am Ostermontag (20. April) im S-Bahnhaltepunkt Isartor zwei Jugendliche auf. Die 14 und 17 Jahre alten Jungen rutschen mehrfach auf der Verbindungsfläche zweier Rolltreppen herunter. Auf Ermahnungen und ihr Fehlverhalten angesprochen regierten die beiden uneinsichtig, gereizt und respektlos.

Als zur Ausstellung eines Hausverbots die Personalien hinterfragt wurden, versuchten beide zu flüchten. Dies konnte von den Mitarbeitern der Deutsche Bahn Sicherheit durch Festhalten an den Armen des in der Au wohnenden 14-jährigen Kenianers unterbunden werden. Um seinen Freund frei zu bekommen, griff der 17-jährige wohnsitzlose Deutsche einen DB-Mitarbeiter tätlich an. Beim anschließenden Gerangel versetzte der Jugendliche dem 35-jährigen Security mehrere Faustschläge ins Gesicht.

Der Sicherheitsmitarbeiter erlitt durch die Schläge Verletzungen im Gesicht und beim Gerangel und zu-Boden-bringen am Knie sowie an beiden Ellenbogen. Er musste seinen Dienst abbrechen und gab an, sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben. Auch der 17-Jährige wurde bei der Überwältigung durch das Sicherheitspersonal an einem Arm leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur Begutachtung in eine Münchner Klinik transportiert, jedoch dort nicht stationär aufgenommen.

Gegen beide Beteiligte ermittelt die Bundespolizei wegen Körperverletzung; beim DB-Mitarbeiter, ob seine Handlungen noch durch Notwehr gedeckt waren. Der 14-Jährige wurde Erziehungsberechtigten übergeben, der 17-Jährige einer Münchner Jugendschutzstelle zugeführt.

Nr. 2 / Pasing – verbaler Streit eskaliert / Glasflaschenwurf:

Am Ostermontag (21. April) kam es am Bahnhof Pasing zu einem Glasflaschenwurf, bei dem eine 21-Jährige leicht verletzt wurde. Gegenüber Bundespolizisten leistete die flaschenwerfende 37-Jährige anschließend Widerstand.

Kurz vor 20 Uhr gerieten eine 37-Jährige und eine 21-Jährige (beide Deutsche) am Bahnhof in Pasing in einen verbalen Streit. Dabei soll die Ältere ihre Kontrahentin zunächst verbal bedroht haben. Im weiteren Verlauf soll die 37-Jährige dann eine Glasflasche nach der Jüngeren geworfen haben. Die Flasche landete zu Füßen der 21-Jährigen auf dem Boden und zerbrach. Durch umherfliegende Glasscherben wurde die Aubingerin augenscheinlich an der Hand verletzt; eine ärztliche Versorgung lehnte sie jedoch ab. Anwesende Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit schritten ein und trennten beide.

Auch gegenüber den Beamten der Bundespolizei verhielt sich die 37-jährige Aubingerin aufgebracht und wurde zuehmend aggressiver. Darüber hinaus versuchte sie sich der polizeilichen Maßnahmen erst zu entziehen, dann wehrte sie sich gegen die Mitnahme zur Dienststelle in die Denisstraße. Auch während der Fahrt und in der Wache beruhigte sich die Frau nicht und beleidigte die Beamten fortlaufend. Nachdem die Staatsanwaltschaft München I auf eine Haftvorführung wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand und Bedrohung verzichtete, konnte die Frau, gegen die bereits wiederholt wegen Gewaltdelikten polizeilich ermittelt worden war, die Wache freien Fußes verlassen.