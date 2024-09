Weitere Hintergründe zum Tötungsdelikt im Alten Botanischen Garten

Im Rahmen der intensiv geführten Ermittlungen des Kommissariats 11 ergab sich ein konkreter Tatverdacht gegen den 30-jährigen PAWLAK, Rafal Artur (polnischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland) und es gab Erkenntnisse auf Örtlichkeiten in München, an denen er sich aufhalten könnte. Daraufhin wurden in der Nacht drei Wohnungen in München nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft München I von der Polizei durchsucht. Dabei wurde der Tatverdächtige nicht angetroffen. Es konnten aber Kleidungsstücke sichergestellt werden, bei der es sich höchstwahrscheinlich um Bekleidung handelt, welche der Tatverdächtige bei der Tatausführung trug.

Das Opfer wurde zwischenzeitlich in der Rechtsmedizin obduziert. Dabei wurden Verletzungen durch Tritte festgestellt (auch im Kopfbereich).

Eine von den beiden weiteren gestern festgenommenen Personen wurde vernommen, erkennungsdienstlich behandelt, wegen einer Körperverletzung angezeigt und danach wieder entlassen. Die andere Person wurde als Zeuge vernommen.

Die Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen werden weiterhin intensiv durchgeführt.