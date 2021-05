Weiterführende Schulen: OB Reiter fordert schnelles Impfangebot

In einem Schreiben hat Oberbürgermeister Dieter Reiter jetzt an Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo und Gesundheitsminister Klaus Holetschek appelliert, möglichst allen Mitgliedern der Schulfamilie schnell ein Impfangebot zu machen. Nachdem ein relevanter Anteil der Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen bereits geimpft sei, gehe es nun darum, dass auch deren Kolleginnen und Kollegen an den weiterführenden Schulen schnell ein Impfangebot bekämen, betonte OB Reiter. Darüber hinaus sollten auch die Schülerinnen und Schüler über 16 Jahre zügig geimpft werden.

Wörtlich heißt es in dem Schreiben: „Die Lehrerinnen und Lehrer sowie das weitere Schulpersonal haben sich im letzten Jahr mit enormem Einsatz auf immer wieder neue Situationen eingestellt, um die Bildung und Ausbildung ihrer Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten und ihnen – wo immer möglich – Unterstützung und ein Stückchen Normalität in dieser Zeit der Pandemie zu ermöglichen. Und sie tun das unvermindert. Es ist deshalb geboten, ihnen nun mit einer priorisierten Impfung schnellstmöglich den bestmöglichen Schutz vor einer Coronavirus-Infektion zukommen zu lassen. Ich appelliere an Sie, die Lehrkräfte an den weiterführenden Schulen zu priorisieren und ihnen über eine Umprogrammierung der Software schnellstmöglich ein Impfangebot zu machen und sich ebenso für eine Impfpriorisierung für Schülerinnen und Schüler einzusetzen.“